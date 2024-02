Metszőollóval a kezében fogad bennünket Balogh Benjamin a Csipkerek határában kialakított kertészetben. Több mint tíz fokot mutat a hőmérő, február közepe ide-vagy oda, egy pulóverben dolgozik. Az enyhe idő beköszöntével akad is tennivaló bőven.

Metszőollóval a kezében fogad bennünket Balogh Benjamin a Csipkerek határában kialakított kertészetben.

Forrás: Szendi Péter

- A metszőollót érdemes minden használat előtt lefertőtleníteni tiszta szesszel, így elkerülhető a kórokozók átvitele egyik növényről a másikra.

Az egy centiméternél nagyobb metszési felületet pedig kezeljük le fasebkezelő készítménnyel, például fagéllel – tudjuk meg elöljáróban, majd sorolja: - most van az alma- és a körtefák metszésének ideje, a cseresznyével, meggyel, szilvával várjuk meg március elejét, a kajszibarackot és az őszibarackot pedig csak piros bimbós állapotba metsszük meg. Visszametszhetjük a ribizke töveket is, illetve eltávolíthatjuk a letermett málnavesszőket, ezzel meggátolható a málnagubacsszúnyog rajzása. A szamócabokrokról távolítsuk el az elszáradt leveleket, hogy csökkentsük az áttelelő gombák kártételét. A szakember kiemelte: a kórokozók elleni védekezést segíti a tavaszi lemosópermetezés, valamint a törzsre kihelyezhető ragadós szalag – utóbbiba beleragadnak a fatörzsön felmászó kártevők. Visszametszhetjük a talajtakaró rózsát, levendulát, nyáriorgonát, kékszakállt, bugás hortenzitát. Erre azért van szükség, mert ezek a cserjék az ez évi hajtásokon hozzák a virágot. A Fagyal és a Babérmeggy sövények nyírása is elvégezhető. A lemetszett fás növényi részeket természetesen hordjuk ki az ágyásokból, daraboljuk össze és komposztáljuk, mert ezek lebomlása több évet is igénybe vehet – tudjuk meg a szakembertől.

Forrás: Szendi Péter

Fagymentes napokon az évelő ágyások rendbetételét is elkezdhetjük – mondja Balogh Benjamin. A pampafű kivételével visszavághatóak már a díszfüvek, az elszáradt növényi részeket érdemes komposztálni, az jelentősen javítja a talaj szerkezet és tápanyag ellátottságát. Február végén az évelők tőosztása, pótlása szintén időszerű, az ágyások tápanyag utánpótlását is érdemes pár évente megismételni – ez lehet szerves, például érett istállótrágya, alginit vagy szervetlen, műtrágya. Elárulja: jómaga az ágyások takarását az ősszel lehullott lombbal, illetve a nyári fűnyírásból származó fűvel végzi, de a mulcs is jó célt szolgál.

Érdemes időt és energiát szánni a gyepszellőztetésre, azaz a fű átgereblyézésére, egyúttal speciális tavaszi gyeptrágyával pótolhatjuk a tápanyagot. Ha ősszel nem tettük meg akkor még telepíthetünk sövényt vagy ültethetünk gyümölcsfa oltványokat, egyéb cserjéket és díszfákat is – tanácsolja Balogh Benjamin.

A csipkereki kertészetben ősszel jártunk először.