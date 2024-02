Így szó esett a Vasvári Népfőiskolával és a Vas Vármegyei Turizmus Szövetséggel való együttműködés lehetőségeiről is. – Annál is inkább, hiszen az értékalapú turizmus kiteljesítése nemcsak a vármegyénkben átélhető élmények tárházát gyarapíthatja, de jelentős szemléletformáló erővel is bír – fogalmazott Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke.

– A népfőiskolai programok és az értéktári tevékenység szintézisbe hozása szintén sok lehetőséget rejt magában. A megyei értéktári munka kapuinak kinyitása az értékek fókuszba emelésének újabb dimenzióit jelenti. Egyfajta nyitást a megélhető értékgyarapítás irányába – alkotó közösségeink és az értékfeltárásban érdekeltek kapcsolatrendszerének kiteljesítésével, az értéktől az élményig elvének meggyökereztetésével – hangsúlyozta az elnök.