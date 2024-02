A hiedelem szerint ha február 2-án, gyertyaszentelő Boldogasszony napján a medve előbújik a barlangjából, és meglátja az árnyékát, még hosszú telünk lesz. Ha azonban borús az idő, kint marad, mert rövidesen jön a tavasz. Hogy ennek menynyi a valóságalapja, nem tudom, de azt érzem: a napokban valahogy más a levegő illata, valamivel később kell már villanyt kapcsolni, és délutánonként elégnek bizonyul a bokacsizma a félvastag télikabáttal. Hétvégén a férjem meglepett a kedvenc virágommal, egy csokor tulipánnal. Melegház és mesterséges környezet ide vagy oda, akkor is csak tulipán. Akkor is csak jelent, súg, üzen valamit. Mostanra már hervadozik, de ma még ki nem dobom. Ha a medve vissza is bújik a barlangjába, nekem akkor is tavaszodik.