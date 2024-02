Rendkívül vidám hangulatú farsangi mulatságot szervezett a helyi művelődési házban a kámi közösség, melyen a kicsik és nagyok egyaránt részt vettek. - tudtuk meg a község közösségi oldaláról. A program 15 órakor kezdődött, amikor is a termet ellepték a szebbnél szebb jelmezbe bújt lurkók és szüleik. A farsangi mulatság kínálta szórakozások között szerepelt a lufihajtogató bohóc is, aki lenyűgöző léggömb figurákkal szórakoztatta a gyerekeket. Nem hiányozhatott az eszem-iszom sem, fánkkal, szendviccsel és nassolnivalóval is kedveskedtek a helyi gyerkőcöknek a szervezők, ahogy tombolahúzásra is sor került. Az esti órákban a felnőttek sem maradtak ki a mulatságból, 19 órától kezdetét vette a farsangi batyusbál. A talpalávalóról Varga Balázs gondoskodott.

Kámi farsangi mulatság lufikkal

Forrás: Facebook/Kám Község Önkormányzata

