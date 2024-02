Több százezer kilométert tett már meg elektromos autóval Árvay Kornél. Öt esztendővel ezelőtt vásárolt először villanyautót: részben tapasztalatszerzésből, részben a környezetvédelem iránti elköteleződésből. Azóta már a harmadik ilyen típusú autóval koptatja az utakat – magánemberként és gépjárművezetőszakoktatóként egyaránt. Folyamatosan követi a témával kapcsolatos híreket, autós találkozókra jár, s több közösségi csoport tagja, lelkes követője.

– Sokan kérdezik: hova lesz így a vezetés élménye? Én pedig azt kérdezem: ki akar a dugóban ülve egészségtelen levegőt szívni? – fogalmaz, majd gyors magyarázatot is ad: a villanyautóval való vezetés bizony jóval csendesebb, békésebb. – Ez egy folyamatosan fejlődő ágazat, és az útnak még nagyon az elején járunk. A belső égésű motornak volt több mint száz éve, hogy elérje ezt a szintet, de szerintem most eljött az elektromos autó ideje. Még nem is tudjuk felmérni, mekkora potenciál van benne – véli Árvay Kornél, aki szerint az embereket köti a hagyomány és a megszokás, de valójában nagyon jó alternatíva az elektromos autó.

Mint ismert, az Európai Parlament döntése szerint 2035 után már nem lehet több belső égésű motorral szerelt új autót forgalmazni az EU 27 tagállamában. A kitűzött dátumig fokozatosan kell beszüntetni a belső égésű motoros autók gyártását. A rendelet alapján 2030-ra a gyártóknak 55 százalékkal kell csökkenteni az eladott autók széndioxid-kibocsátását a 2021-es szinthez képest. Ennek ellenére összességében nagyon kevés új elektromos személyautó állt forgalomba 2023-ban Magyarországon – derül ki a vezess.hu szakmai hírportál cikkéből.

A Datahouse statisztikája alapján azt írják: az 5798 darab új villanyautó a 2023-ban forgalomba helyezett 107 715 darab új személyautónak mindössze az 5,8 százaléka. Az elemzés kitér arra is: látványos aránytalanságokat mutat földrajzilag nézve a hazai villanyautó-piac: Budapesten állt forgalomba tavaly az új elektromosok 35,98 százaléka, ezzel szemben a vármegyék többségében jellemzően 2-4, de Vasban például csak 1,38 százalék ez az érték.

A tavaly forgalomba helyezett új elektromos autókból a szomszédos Zalába 1,59, Veszprém vármegyébe 2,52, Győr-Moson-Sopronba viszont 4,35 százaléknyi került. A számok még inkább beszédesek, ha összevetjük azzal: Norvégiában az újonnan utakra guruló kocsik több mint 80 százaléka elektromos volt 2023-ban.

– Nekem könnyű dolgom van, mert családi házban élek, de valljuk be: a töltés nem egyszerű, rengeteget kell még fejlődnie az elektromos autókat kiszolgáló infrastruktúrának Magyarországon. Láttunk már emeleti lakásból levezetett hosszabbítót, de ez nem szabályos, és nem is biztonságos. Norvégiában minden villanypóznánál, szinte minden parkolóhely mellett feltölthetjük a villanyautónkat – mutat rá Árvay Kornél. Innen nézve talán nem is a megszokás a legnagyobb gátja a villanyautók elterjedésének?