Süle Gabriella minden reggel tömegközlekedéssel jár be dolgozni Vépről, a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú NKft.-nél vesz részt a fejlesztő foglalkoztatásban. Eddig 90 százalékos kedvezménnyel utazott, március 1-jétől egyáltalán nem kell majd fizetnie.

– Sok kicsi tényleg sokra megy – mondja, majd hozzáteszi: olykor kirándulni is eljárnak, biztosan kihasználja majd az állami kedvezményt. A szombathelyi vasútállomás környékén találkozunk, elkíséri Juranovits-Racker Rita szolgálatvezető, aki kiemeli: a szervezet gyakran szervez közösségépítő programokat az ügyfelei részére, díjmentes utazással még egyszerűbb és könnyebb lesz összehozni ezeket az alkalmakat. Örül az új tarifarendszernek a négygyermekes Kőhalmi Júlia is.

Azt meséli: Győrbe rendszeresen vonattal járnak át, és anyagi megfontolásból a rövidebb, hátizsákos utazásokhoz eddig is igénybe vették a tömegközlekedést. Márciustól ez még inkább így lesz, szerinte kár kihagyni ezt a lehetőséget. Korábban megírtuk: az ország- és vármegyebérlet használatával akár több tízezer forintot is megtakaríthatnak a vasi családok havonta.

Míg korábban például Szombathely–Sárvár viszonylatban 24 ezer 900, Szentgotthárd és Szombathely között pedig 42 ezer 900 forintot tett ki az útiköltség, addig tavaly május óta elegendő ezek helyett 9450 forintért vármegyebérletet váltani. A rendszer indulásától január 2. éjfélig mintegy 30 ezer kedvezményes és 48 ezer teljes árú vármegyebérletet és 19 ezer országbérletet vásároltak Vasban – közölte Ágh Péter országgyűlési képviselő, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára.

Ágh Péter államtitkár mutatja vármegyebérletét

Forrás: VN

A politikus emlékeztetett: Lázár János miniszter bejelentése értelmében 15 bérletkonstrukció helyett kettő marad, a vármegye- és országbérlet, míg a mostani 65 helyett mintegy 20 kedvezménytípus lesz. Az új rendszerben a 14 év alattiak és a 65 év felettiek díjmentesen, a 14–25 év közöttiek pedig félárú jeggyel utazhatnak. A napi többszöri utazást tervezők számára bevezetik a „Vármegye24” és „Magyarország24” napijegyeket, előbbi 999, utóbbi 4999 forintba kerül.

Az új tarifarendszer bevezetésétől díjmentesen vehetik igénybe a helyközi közlekedést azok a fogyatékkal élők és tartós betegek, akik most 90 százalékos kedvezménnyel csökkentett díjat fizetnek a helyközi közlekedésben, de a helyi közlekedést már most is díjmentesen használhatják. Nem kell menetjegyet váltania majd többek között azoknak a nagycsaládosoknak sem, akik eddig is igénybe vehettek utazási kedvezményt, a közalkalmazottakat pedig a jövőben korlátlan számú utazáshoz igénybe vehető – mindössze regisztrációhoz kötött – 50 százalékos kedvezmény illeti meg.