Bárkiről is legyen szó, egyedülállókról vagy párkapcsolatban élőkről, egy biztos: mindenkinek van egy rejtett vágya, hogy megtalálja az igazi társát, akivel tökéletesen kiegészülve boldogabbá és teljesebbé válik az élete. Még ha nem is valljuk be nyíltan, de belül mindannyian hiszünk abban, hogy létezik valaki a világon, aki számunkra szánt a sors, és akivel együtt minden jobbá és szebbé válik. Tudjuk, hogy ez nem mindig könnyű út, és sok munkával, odafigyeléssel és kompromisszummal jár. Az igazi társ az, aki nemcsak mellettünk áll a jóban és a rosszban, hanem segít abban is, hogy az életünk minden egyes napja értékesebbé váljon.