Fontosnak tartottuk, hogy a helybeliek továbbra is helyben intézhessék ügyeiket. Egy kistelepülés életében különösen fontos szerepe van egy közösségi

térnek, annak pedig szerves része a posta. A postai szolgáltatások helyben tartásával a lakók életszínvonala javítható, a helyi vállalkozók és a település egésze könnyebben kapcsolható a gazdasági vérkeringésbe, végső soron nő a településünk lakosságmegtartó ereje - mondta Takács Róbert polgármester.

A partneri programban valamennyi postai szolgáltatás elérhető, ellátják továbbá az értesített és a postán maradó címzésű küldemények postahelyi

kézbesítését, papír alapú állampapír értékesítést, biztosítás közvetítést is.

Takács Róbert szólt arról is: a posta vállalta egy fő betanítását is. Mivel a korábban postán dolgozó hölgyet tovább foglalkoztatják, így most két önkormányzati dolgozó rendelkezik megfelelő végzettséggel, ezzel a postapontot a szabadságok ideje alatt is működtetni tudják.

Korábban megírtuk: Sé szintén csatlakozott a Magyar Posta partneri programjához.