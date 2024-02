A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében az önkormányzati finanszírozás mellett jelentős tételt tesz ki a saját bevétel, továbbá tavaly közel 10 millió forintot könyvelhettek el különböző pályázatok útján – derül ki az előterjesztésből. A beszámolóból kiolvasható az is: a tavalyi „kényszerbezárás” után a kisközösségek visszatérhettek eredeti otthonukba, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár épületébe.

Tíz kiállítást terveznek idén: többek között Németh Gyula fafaragó és tanítványainak munkáiból nyílik tárlat, bemutatkozik a Celldömölki Makettépítők Klubja, és Söptei Eszter textilművész is elhozza alkotásait a KMKK kiállítótermébe. Mint írják, a válogatás azért is különleges, mert helyi kötődésű művészek alkotásai, valamint az aktuális évfordulókhoz, eseményekhez kötődik. A nagyrendezvények, fesztiválok sora ezúttal sem változik, de a szervezők fontosnak tartják, hogy minden esztendőben új tartalmat csempésszenek a programokba. Az idén Celldömölk várossá avatásának 45. évfordulója adja az apropót.

A város legnagyobb és legnépszerűbb rendezvényét, a Tulipánfesztivált április 19–20-án rendezik meg. Az Alsósági Tavaszi Napokat május 17–18-án tartják, míg a Dömölki Napokat június 1–2-án, az Izsákfai Falunapot pedig július 6-án. (Részben ezek a programok is megmutatják, hogy Celldömölk több városrészből – hajdan önálló települések – áll, a városrészi identitás pedig ma is működik.) A nyár kiemelt eseményének ígérkezik a július 27-i kráterkoncert is, amikor az Ataru Taiko lép fel a Ság hegyen. A fesztiválok sorát a Sághegyi Szüreti Napok zárják, szeptember 27–28-án.