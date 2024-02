Tombol az influenzaszezon, nagy a forgalom a gyógyszertárakban február közepén, sokan keresik az orrfolyás, torokfájás, láz, hasmenés enyhítésére alkalmas készítményeket. A legfontosabb, hogy aki ilyen tüneteket tapasztal, maradjon otthon. Egyrészt így pihen a legjobban a szervezetünk, másrészt megakadályozhatjuk a fertőzés továbbadását. A megelőzés szempontjából nagyon fontos a rendszeres kézmosás, a higiéniai előírások betartása és a maszkhasználat – hívja fel a figyelmet dr. Németh Ákos, a vépi patika vezetője.

A szakember azt javasolja, akinek 4-5 napon belül nem hoz javulást a recept nélkül beszerezhető termék, keresse fel háziorvosát.

Az italpor nem mindenkinek való

Tavaly hiány volt forró italporokból, idén elérhetőek és szívesen viszik is őket, ám a használatuk előtt érdemes tájékozódni. Többféle hatóanyagot tartalmaznak, ezért bizonyos magas vérnyomásra való gyógyszert szedőknek és cukorbetegeknek nem ajánlottak. Ilyenkor inkább tablettát ajánlunk, mely egy meleg teával elfogyasztva ugyanúgy hatékony lehet – magyarázza.

Ajánlott az orrspray alkalmazása is, mert a kezeletlenül hagyott kisebb náthából nagyobb baj is lehet. Gyakran ajánlják a különböző torokcukorkákat is a patikában: ezek enyhítik a fájdalmat, gyulladáscsökkentő hatásuk is van.

Van, ami egy éve hiánycikk

Megtudjuk: akut problémákra való termékekből nincs hiány. Bizonyos hatóanyagú antibiotikumokból előfordulhat átmeneti készletkiesés, de ezeknek van helyettesítője. Egy éve nem elérhetőek azonban egyes szédüléssel, hallásproblémákkal kapcsolatos készítmények és bizonyos cukorgyógyszerek. Sajnos hiába keresik a szülők a kisgyerekeknek adható, rota vírus elleni egyik védőoltást is, jelenleg ez sem elérhető. A szakember azt javasolja, aki teheti, kérjen papíralapú receptet, és ha szerencséje van, a határ túloldalán még beszerezheti a készítményt.

Mi lesz a kisgyógyszertárakkal?

A közelmúltban megjelent rendelet szerint fiókgyógyszertárak nyitvatartási idejében néhány kivételtől, például a helyszínen történő gyógyszerkészítéstől eltekintve nem kell személyesen jelen lennie egy gyógyszerésznek, de „hír- vagy távközlési eszköz útján legfeljebb 15 percen belül elérhetőnek” kell lennie.

– A jogalkotó az ellátás javulását reméli ettől a lépéstől. Abban bízik, hogy nem zárnak be több fiókgyógyszertárat, vagy esetleg ott is nyílnak, ahol, most nincsenek. A kamara álláspontja azonban más – mondta el érdeklődésünkre dr. Németh Ákos.

– A vidéki gyógyszertárak gazdasági helyzete sokat romlott az elmúlt időszakban – az ukrán háború és az infláció még inkább felgyorsították ezeket a folyamatokat. Ezen fiókgyógyszertárak fő bevételi forrása a támogatott gyógyszerekből befolyt összeg, melyek ára többségében azonban tíz éve rögzítve van, áruk nem emelkedett. A szakemberhiány valódi oka a gazdasági feltételek drasztikus romlása, amelyen javítani szükséges, például úgy, hogy a fiókpatikák alanyi jogon részesülhessenek működési támogatásban – húzta alá a kamara elnöke, aki aggályosnak tartja azt is: éppen ott nem lesznek gyógyszerészek, ahol háziorvosokból is hiány van.