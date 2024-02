Tisztújítás volt a büki horgászegyesületnél, az új elnöknek Németh Balázs Ákost választották meg. – A horgásztó medrét, partját a folyamatos hullámzás több helyütt alámosta, ennek a rendezése elengedhetetlen – kezdte az elnök. – A tervek elkészültek, úgy számolunk, tavaszszal elkezdődhet a munka. A városvezetés mellettünk áll, az önkormányzattól anyagi támogatást kapunk a kivitelezésre. A kivitelező mindig a tó egyik oldalán dolgozik, így biztosítjuk a horgászatot. Lesz parkosítás, padokat, kiülőket helyezünk el, a tavat körbe lehet majd sétálni. Dr. Németh Sándor polgármester is amellett van, hogy egy turisztikai látványosság, szabadidős park jöjjön létre. Egy fűnyíró traktorra pályázatot adtunk be, de a társadalmi munka is példás az egyesületen belül. Sok mindent mi, saját magunk végzünk el. Megtudtuk, haltelepítés idén is lesz.

A tóban van ponty, harcsa, balin, busa. Egyszer például 13 kilogrammos halat is kifogtak. A horgászengedélyeket most adják ki, újítják meg a horgászkártyákat, pótolják a hiányzó adatokat. Tavaly vezették be az egynapos jegyet, ezt főként a városba érkező turisták váltották ki. A kezdeményezés népszerű volt, lesz folytatása. A tó az önkormányzat tulajdonában van és 2002-ben alakították ki. A parton 25 horgászhely van. A buzgárok miatt télen sem vagy be teljesen, rámenni tilos. A tó körül kiépítették a kamerarendszert, erre a biztonság és a rend megóvása miatt volt szükség. Az ellenőrök is rendszeresen megjelennek. A cél nem a büntetés, hanem a szabályok betartatása. – Minél több fiatal, ifjúsági horgászt szeretnénk „elcsábítani” az egyesületbe – folytatta az elnök. – A nyáron tábort szerveznénk, már most is vannak érdeklődök. Készül az internetes oldalunk, ezen a legfrissebb hírek mellett a horgászok feltölthetik a fogásról készült képeket. Egészen biztosan lesznek horgászversenyek, illetve éjszakai horgászat. A megújult tó és a környéke ideális helyszíne lesz a sütésnek, bográcsozásnak.