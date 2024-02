2022 októberében számoltunk be a sajnálatos hírről, hogy a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szolgálatparancsnokánál, Rimányi Márknál leukémiát diagnosztizáltak. Csakúgy, mint akkor, most is bejegyzést tettek közzé, mivel ezúttal is vérre van szüksége: elérkezett a csontvelő transzplantáció időpontja. A bejegyzésben hozzáteszik, hogy a vércsoport mindegy, mert becserélik a neki megfelelőre. Akiknek pedig Márkéval megegyező a vércsoportja, a poszt írójának jelezze, ő pedig ismerteti a továbbiakat.

Sok ember életét mentette meg szolgálata alatt, de most neki van szüksége segítségre!