- Most megint olyan idők járnak, amikor nemzetünket félteni kell. A háború démonait már elengedték, szinte minden állam a fegyverek erejére támaszkodva kívánja akaratát érvényesíteni. A most dúló konfliktusok kegyetlen közvetlenséggel emlékeztetnek minket: a nemzeti szabadság, a nemzeti béke, a nemzeti önrendelkezés magától értetődő, vagy Istenadta jog – mondta Lenkai Nóra. Hozzátette: a függetlenségünk záloga most nem a harc, hanem a megfeszített munka, a nemzet sorsa iránti feltétlen elkötelezettség. Ez utóbbiban már példát mutattak őseink. Nekünk követni kell ezt, szeretett hazánkat, szeretett otthonunkat, Szombathelyt ismét őrhellyé téve a magyar nemzet egységéért.

A polgármester jelölt beszédét követően megkoszorúzták Petőfi Sándort szobrát. Többek közt Hende Csaba, Lenkai Nóra,Kondora Bálint, valamint több jelenlegi városi képviselő, illetve képviselő-jelölt helyezte ez a megemlékezés virágait. Az MMIK előtt tartott megemlékezeés a Szózat közös eléneklésével zárult.

A program a kishuszár-avatással folytatódott a Vasi Skanzenben: