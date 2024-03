A városvezető kiemelte: egy nemzet történelme nem elsősorban a győzelmekről és dicsőségről szól, hanem a meghatározó és példaértékű cselekedetekről, amikor az emberek bátorságot és elszántságot mutatnak még akkor is, ha a végkimenetel szomorú. -A 176 évvel ezelőtti események mindannyiunk számára példát mutatnak abban, hogy az egyéni és közösségi elkötelezettség milyen hatalmas változásokat hozhat létre.Elődeink nemcsak szabadságukért küzdöttek, hanem az ősi függetlenségét megvédő országért is. A mi feladatunk az, hogy ezeket az értékeket megtartsuk és mindenki tudtára adjuk, hogy ne engedjünk a 48-ból. Sokan vagyunk, akik fáradhatatlanul dolgozunk azért, hogy városunk és hazánk a jövőben is békés, biztonságos maradjon.

Fotó: Novák Roland

A harmatozó zöldben nyíló piros-fehér rózsa örökké virágozni fog – fogalmazott a polgármester, majd hozzátette: ahhoz, hogy előre lássunk, ahhoz, hogy a vezérfonalat megtaláljuk hátra is kell tekintenünk. Múltunk az örökségünk, egy olyan érték, amely megalapozta jelenünket. A jövő ugyanakkor ennek ismeretében a mi kezünkben van. A mi döntésünk, hogy a ránk maradt értékekkel, emlékekkel mihez kezdünk. Elherdáljuk vagy építünk rá? Elfelejtjük, vagy megőrizzük? Ezen a döntésen fog múlni az, hogy ránk és a mi korszakunkra hogyan fognak majd emlékezni unokáink, dédunokáink.

A beszéd után koszorúzásra került sor a Kossuth-domborműnél, közreműködtek a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola tanulói, valamint Szentgotthárd Város Fúvószenekara.

Az ünnepség záró részében Ahol piros, fehér, zöld a zászló címmel a színházban adtak műsort a Szent Gotthárd Általános Iskola diákjai.