Sorra érkeznek a jelentkezők a meghirdetett Tündérszépek szépségversenyre. Miután összehangoltuk az adatokat, kapcsolatba lépünk azokkal a Vas vármegyében élő vagy itt tanuló lányokkal, akiket a fotózáshoz kiválasztunk. A hölgyek profi fotóstúdióban kerülnek reflektorfénybe, sminkjüket és hajukat is gondosan elkészítjük.

Újságíró kollégánk rövid interjúkkal mutatja be közelebbről a fotózásra érkezőket, hogy jobban megismerjük őket. Fotóriportereink határozottan instruálják és segítik a lányokat a fotózáson, közösen születnek az ötletek a különböző beállításokhoz. Werkfotókat és -videókat is készítünk, melyeket hírportálunkon folyamatosan megosztunk, közreműködnek ebben az online szerkesztők is. Szívünkben az a vágy ég, hogy újabb Tündérszépeket támogathassunk a döntőig vezető úton.

A Tündérszépek 2024-es versenyre jelentkező 18 és 35 év közötti hölgyek nevezzenek még most, mielőtt betelnek a helyek! Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal elkészítjük első saját fotósorozatát annak, aki azt kéri. Vas vármegye szépségei versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul, a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!