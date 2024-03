A korlátozás a Keleti pályaudvar és Kelenföld közötti távolsági, valamint a Kőbánya-Kispest és Kelenföld közötti S36-os vonatokat érinti.

Az említett időszakban a Keleti pályaudvar helyett minden vonat csak Kelenföldtől közlekedik, kivételek ez alól a railjet xpress vonatok, a Budapest és Bécs közötti EuroCity-k, a Kálmán Imre EuroNight, a Kaposvárra tartó Rippl-Rónai InterCity és a Keleti pályaudvarról 21.40-kor Győrbe induló járat.

A Keleti pályaudvar és Kelenföld közötti utazáshoz a 4-es metrót javasolják, amelyen márciustól érvényes az országbérlet és a Pest vármegyei bérlet is.

A Keleti pályaudvar és Bécs közötti EuroCity-k változatlan menetrend szerint, a teljes útvonalukon járnak, a railjet xpress vonatok a Keleti pályaudvarról indulnak és érkeznek, és többségük menetrendje szintén változatlan marad - ismertették.

A győri fővonal valamennyi belföldi távolsági járata, a soproni, a szombathelyi, a szentgotthárdi InterCity-k, a G10-es és az InterRégió vonatok, valamint a Grazba tartó Mura InterCity-k és a Ljubljanába induló Dráva InterCity-k a Keleti pályaudvar helyett Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek.

Kelenföldtől változatlan menetrend szerint indulnak a vonatok Győr felé, emellett március 1-jén este és 11-én reggel egy-egy Sopronból és Szombathelyről érkező, illetve oda induló Intercity vonat csak Kelenföldre érkezik, illetve onnan indul - írták.

Osztrák területen végzett karbantartás miatt március 1-jén, 5-étől 7-éig, valamint 9-én és 10-én a Kálmán Imre EuroNight később érkezik Magyarországra, Bécs és Budapest között a megszokottnál korábban közlekedő railjet xpressel lehet utazni.

A vágányzári időszakban is a Keleti pályaudvarig közlekedik a munkanapokon Hegyeshalomból hajnali öt óra előtt induló személyvonat, míg a szintén Hegyeshalomból hat óra előtt induló személyvonat március 4-től 8-ig Kelenföldig jár.

Változásokra kell számítani ezen időszakban a pécsi fővonalon is: a Mecsek InterCity vonatok, valamint a Gyékényes, illetve Kaposvár és Budapest között közlekedő Somogy, Rippl-Rónai és Kresz Géza InterCity-k a Keleti pályaudvar helyett csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak.

Az S36-os vonatok Kőbánya-Kispest és Kelenföld között nem közlekednek, ezen állomások között az óránkénti kapcsolatot a változatlan menetrend szerint közlekedő G43-as járatok biztosítják.

Március 1-jétől 10-ig az utolsó, Kőbánya-Kispestről 21.57-kor Kelenföldre induló S36-os vonat nem közlekedik - olvasható a közleményben.