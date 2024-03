A testmozgás összeköt! A különböző generációk tagjai által közösen végzett fizikai aktivitás nemcsak a fittségi állapot javulását segíti elő, hanem olyan kötelékeket is teremt, amelyek időtállóak, és oldják az eltérő életszakaszban járók esetleges ellentéteit. Törjük át a határokat, és éljük át együtt a mozgás örömét! - olvasható a Celldömölki Városi Általános Iskola bejegyzésében, amelyben arról is beszámolnak: teljesjtették a februári kihívást is, mintegy 10400 HKm-t (egészségkilométert) ért el 32 diák, szüleik és nagyszüleik közreműködésével. Ebben volt séta, kirándulás, kosarazás, focizás és kerékpározás is.