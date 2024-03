Ugyan szeptember 17-én lesz 800 éve annak, hogy Szent Ferenc megkapta Jézustól azokat a jeleket, amelyeket ő a kereszten viselt a két kezén, a két lábán és az oldalán. Ennek az ünneplése csak az ősszel lesz, de mi úgy gondoltuk, hogy most van annak az ideje, hogy a Megváltó szenvedése kapcsán ezt a kettőt összehozzuk és megjelenítsük. Ezért haladunk keresztül a Fő téren és vonulunk be a jelképes Jeruzsálembe, amit a színpad testesít meg. Ott a szereplők eléneklik Jeremiás próféta siralmait és elhangzik Jézus Krisztus panaszéneke is. Lényegében lírai módon mutatjuk be azt, hogy a Megváltó miként szenvedett és halt meg értünk, emberekért