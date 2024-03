A Jánosháza Városért elismeréseket Kiss András polgármester, dr. Balásy Endre jegyző, és Balhási Imréné, a Kulturális Bizottság elnöke adták át a március 15-ei ünnepi műsor után a Művelődési Központban.

Az idei Jánosháza Városért díj nyertesei a polgármesterrel és a jegyzővel

Forrás: CSB

Ők sokat tettek Jánosháza városért

Elsőként Horváthné Stubics Erzsébetet szólították a színpadra, aki a helyi vöröskereszt ma is aktív tagja, szociális ügyekben sokat köszönhet neki a város. 26 évig dolgozott védőnőként Jánosházán, nyugdíjba vonulása után is számíthattak rá szükség esetén. A helyi Szív Egyesület alapító tagjaként rendszeresen részt vesz véradások és szűrővizsgálatok szervezésében, illetve már 20 éve neki is köszönhető Jánosházán az Egyedülállók Karácsonya program.

A második kitüntetést Györkös Erika érdemelte ki. Erikáról Balhási Imréné elmondta: született jánosházi, egész életét itt töltötte, különböző helyi áruházakban dolgozott eladóként. A vásárlókkal mindig kedves és előzékeny volt, sokan ismerik és szeretik. Szintén tagja a Jánosházi Vöröskereszt Egyesületnek, a városi rendezvények rendszeres aktivistája, az egyesület programjainak elhivatott és mai napig aktív szervezője.

Végül Bors Géza vehette át a Jánosháza Városért emléklapot a polgármestertől, aki rengeteget tett a város múltjának megismeréséért. Helytörténeti gyűjteménye jeles napokon megtekinthető a Ritter Múzeumban. A jánosházi Honismereti Kör és a helyi Értéktár Bizottság vezetőjeként kiemelkedő munkát végez a mai napig a városban. Könyvei is erről árulkodnak: 2019-ben jelent meg Jánosházi Mesék címmel első kötete, majd tavaly gyűjteménye megkoronázásaként a Jánosházi Évszázadok c. könyv, amiben 25 év gyűjtőmunkája található csodás illusztrációkkal.