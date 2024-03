Bevezetőjében a világnap idei központi témáját is említette: mérnöki innovációk egy rugalmasan ellenállóbb világért. Szólt arról is, hogy kamarájuk társadalmi felelősségvállalása kiterjed a mérnök-elődök iránti tisztelet kinyilvánítására is: a Magyar Mérnöki Kamara jogelődjét megalapító Hollán Ernő születésének 200. évfordulója alkalmából kezdeményezték, hogy a bicentenárium éve, 2024 legyen Hollán Ernő Emlékév. A keddi konferencia a rendezvénysorozat egyik eleme.

Az alelnök Lenkai Nóra rektori biztos üzenetét tolmácsolta, majd dr. Nemény András, Szombathely polgármestere és Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket.

A tanácskozáson Prof. Dr. Szöllősi-Nagy András okleveles építőmérnök, a MTA doktora, az UNESCO volt tudományos főigazgató-helyettese, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi magántanára tartott előadást a globális vízválságtól a lokálisig: a jövő kockázatai és lehetőségei – kihívások a mérnököknek témában. Majd Szombathelyt és Vas vármegyét érintő fejlesztésekről, innovációkról, jövőbeli tervekről esett szó fenntartható fejlődés, okosváros, társadalom és környezet, oktatás, gépészmérnök-képzés témakörökben.