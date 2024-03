Szombathelynek szüksége lenne egy új, igényesen kialakított parkra, amire meglett volna az esély a kórházzal szemben lévő területen - erről is beszél új videóbejegyzésében Mák Zsombor, a Fidesz képviselőjelöltje. Mint ahogy arról is: nettó 81,7 millió forintért értékesítette a mintegy 4500 négyzetméteres területet a város. Kitér az ügyben indított petícióra is: több, mint 1500 aláírás gyűlt össze azért, hogy a Markusovszky utca és Horváth Boldizsár körút által határolt ingatlanon ne társasház, hanem ligetes parkoló létesüljön. Az, hogy most mégis ingatlanberuházás zajlik a területen Mák Zsombor szerint azt mutatja, a baloldali városvezetést továbbra sem érdekli az emberek véleménye.