Két-három héttel biztosan előrébb jár az időjárás a megszokotthoz képest: a korai kajszi teljes virágzásban van, de az egyéb gyümölcsfák és az évelő hagymások fejlődése is a késő tavaszt idézi. A palántázást mégsem érdemes siettetni, bőven elég, ha május elején–közepén szabadföldbe kerülnek ezek a növények. E hónap elejére tervezik a hagyományos palántavásárt is az iskolában – mondja Németh Csaba, a Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium műszaki vezetője.

Minden eddiginél nagyobb választékkal és mennyiséggel készülnek a szezonra: mintegy húszezer szálas paprikát, kétezer folyton növő és hatezer sima paradicsomot, kétezer zellert nevelnek itt fel a következő hetekben a diákok közreműködésével.

A kertészképzés tanulói minden héten dokumentálják a palánták fejlődési fázisait, a vizsgán mindent fel kell ismerniük egy apró részletből a tökféléktől kezdve a salátákon át a paradicsomig. Olyan tudást kapnak, amit később, a való életben bármikor hasznosíthatnak. A tananyaghoz igazodva a zöldségek mellett egynyári virágokat – például muskátlit – örökzöldeket, fűszernövényeket is gondoznak. Mostanra szó szerint zöldbe borult az üvegház.

– Van, aki csak egy cserépben, van, aki magaságyásban, és van, aki több hektáron kertészkedik. Az utóbbi időben, főleg a pandémia óta, jelentősen megváltoztak az igények. Ma már egyre többen tudatában vannak annak is, hogy a felhasználás módja jelentősen befolyásolja a fajtaválasztást: nem mindegy például, hogy a paprikát nyers fogyasztásra, krémnek, lecsónak vagy éppen savanyításra szánjuk – magyarázza a szakember. – A fajtaválasztás a kulcs, ki kell tapasztalni, melyik termőföldhöz melyik illik. A szombathelyi parkerdei földbe például célszerű kommersz, lecsónak való paprika- és paradicsompalántát választani, vannak már ilyenből is strapabíró változatok. A megtrágyázott, táp- anyagban gazdagabb földbe mehetnek a hibridek – ezeket a későbbiekben karózni, metszeni tanácsos.

Aki otthon szeretne palántáztatni, a paprikát már mindenképp vesse el, a paradicsommal ráérünk akár március végéig is.

Ahogy jó pálinka csak jó gyümölcsből lesz, úgy a jó termés alapja is a jó palánta. Németh Csaba szerint ehhez négy fő kérdés megadja a választ: mit, mikor, hova és hogyan ültetünk.

Hozzáteszi: sokan elfelejtkeznek a kiültetéskor a rezes lemosó permetezésről, pedig gondoljunk csak bele: zárt, mesterséges helyről jön és egészen más körülmények közé kerül a növény, ahol más hatások érik. Az időjárást nem tudjuk befolyásolni, de a minőségi, egészséges palánta már fél siker.