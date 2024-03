- Jó hírekről tudok beszámolni, ugyanis a legfrissebb kontrollvizsgálatok alapján minden rendben van a műtött talpammal. Némi fájdalmat még azért érzek, mert valószínűleg az operáció során el kellett vágni egy ideget is, de ennek idővel meg kell szűnnie. Ez az eredmény megerősít abban, hogy akár 100 százalékos intenzitással kezdhetek el edzeni. Eddig csak speciális munkát végeztem, mivel nem mertem forgással terhelni a talpélemet. Kíváncsian várom, hogy a szervezetem hogyan reagál a keményebb munkára – fogalmazott Pars Krisztián, aki pályafutása 17. műtétje után is optimistán tekint a jövőbe, amibe így természetesen a párizsi olimpia is benne foglaltatik.

- Igazából a tavalyi, hazai rendezésű világbajnoksággal szerettem volna lezárni a páyafutásomat, de azon a sérülésem miatt nem tudtam elindulni. Sajnos az 1998-as budapesti Európa-bajnokságon sem léphettem dobókörbe és most is lemaradtam a hazai nagy megmérettetésről. Nagyon szeretném, ha a kisfiam látná még az apukáját versenyezni, többek között ezért is került fókuszba Párizs. No, meg ez lenne az ötödik olimpiám, ami azért csúcs közeli teljesítmény lenne. Athénban volt az első, akkor 22 éves voltam, most pedig 42 esztendősen jöhetne az utolsó. Kemény munka lesz, de bizakodó vagyok. Fontos kijelenteni, hogy nem olimpiai bajnoki címre és 80 méteres dobásokra készülünk Csercsics Ricsivel. Szeretnénk augusztusra 75-76 méterig eljutni, mert az már döntőt érhetne Párizsban – ment bele a részletekbe London olimpiai bajnok kalapácsvetője. Elmondása szerint ranglistapontok kellenek a kvalifikációhoz. Mivel Halász Bence már biztos utazó, a fennmaradó két helyért legalább négyen-öten versenyeznek majd.

- A riválisok a Téli Dobó Országos Bajnokságon már „megmutatták” magukat, én a tervek szerint április 1-én indulnék egy veszprémi versenyen. Látva, hogy ők hol tartanak, rendesen „tüzet” kaptam. Összesen öt ranglistás viadalon kellene minél több pontot szereznem. De a lényeg, hogy április 1-én 73 méter felett dobjak, mert akkor könnyebben kapnék meghívást külföldi erőfelmérőkre, mivel itthon csak két alkalom lesz erre. Átlagosan legalább 74 méterre lenne szükség ahhoz, hogy legyen esélyem annyi pontot szerezni, ami ötkarikás indulást érne. Ezeken a viadalokon dobogóra kellene állnom, így természetesen nem a legnagyobb sztárokkal szeretném ezeken összemérni magamat. Harcoltam már Fajdekkel és Nowickivel is korábban eleget. Úgy gondolom, hogy ha sikerül a robbanékonyságomat visszanyerni, akkor lehet esély a kijutásra – adott pontos tájékoztatást Pars Krisztián, akit most már példaképnek tekinthetnek azok a fiatalok, akikkel harcolnia kell a párizsi csapattagságért. Egyébként az olimpiai aranyérmes jelenleg a Dobó SE sporttelepén gyakorol, ám a többiektől külön, egyedül tréningezik. A régi stáb azonban így is mögötte áll: Búza Szabolccsal és Gubián Tamással már közel 20 éve dolgoznak együtt. Ha pedig aktuális lesz, akkor Németh Zsolt tanácsaira segítségére is számíthat majd.

Közéleti szerepvállalásáról is beszélt Pars Krisztián. Ismert: a Fidesz Szombathelyi Szervezete nemrég megszavazta: az 5. számú választókerületben az olimpiai bajnokot indítják képviselőjelöltként.

- Kaptam egy nagyon megtisztelő felkérést, amire igent mondtam. Eddig rengeteg szurkolást, megbecsülést kaptam az emberektől, és ezt most szeretném valamivel viszonozni. A tágabb értelemben vett közösségünk érdekében szeretnék cselekedni, sok hétköznapi dologban akarok segíteni. A környezetünk és az életünk megszépítése lenne a fókuszban. Ebbe persze olyan egyszerűbb dolgok is beletartoznak, mint például az utak, a járdák, a játszóterek, a padok rendben tartása, megújítása. Mint gyakorló apuka egyre több mindennel kerültem napi kapcsolatban. Összességében pedig Szombathely fejlődéséért dolgoznék, mert úgy gondolom, hogy az utóbbi években azért lemaradtunk a környező vármegyeszékhelyekhez képest is. A gondosóra programban pedig már most is aktív szerepet vállalok – mondta Pars Krisztián. Hozzátette: szerencsére nem nagyon kell sehol sem bemutatkoznia, mert a sporteredményeinek köszönhetően szinte minden szombathelyi ismeri.

- A Derkovits lakótelephez leginkább Németh Pali bácsi révén kötődöm. Nagyon gyakori vendég voltam náluk. Rengeteg barátom lakott és lakik most is ott. Nem beszélve a rengeteg ottani sportlétesítményről, melyeket számtalan alkalommal kerestem már fel. Egy szó, mint száz: nagyon sok kapcsolódási pontom van a Derkóhoz – zárta szavait London olimpiai bajnok kalapácsvetője.