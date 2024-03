A nők esetében a méhnyakrák, a férfiaknál pedig a prosztatarák az a betegség, mely a halálokokat nyilvántartó statisztikák élmezőnyében található. Fontos tudni: odafigyeléssel, rendszeres szűrővizsgálatokkal rendkívül korai stádiumban diagnosztizálható, és nagy százalékban teljes mértékben gyógyítható. A prosztatával kapcsolatos problémákról dr. Scheid Sándort, a szombathelyi Markusovszky-kórház adjunktusát kérdeztük.

– Az idősödő férfiak leggyakoribb urológiai problémája a megnövekedett prosztata és az ezzel járó vizelési zavarok kialakulása. Kezdeti fázisban a húgyhólyag alatt elhelyezkedő dülmirigy 40-50 éves kor felett a megváltozott nemi hormonok aránya miatt indul növekedésnek, emiatt ezen a szakaszon szűkül a húgycső, a vizeletsugár lassabban indul, elvékonyodhat, az ereje pedig gyengül. Főleg éjszaka gyakori vizelési ingerek jelentkezhetnek, a húgyhólyagban – elhanyagolt esetekben a felső húgyutakban is – vizelet maradhat vissza – kezdte a tünetek ismertetésével az urológus szakorvos, aki a lehetséges gyógymódokról is szólt.

– A gyógyszeres kezelés hatására a húgycsövet körülvevő izomsejtek ellazulnak, s a hormonregulációval is hosszú távon javulás érhető el. Emellett különböző gyógynövények, nyomelemek kombinációjával a hatékonyság fokozható. Vasban hagyományosan a melegen sajtolt tökmagolaj a leginkább ajánlható. Segíthet a krónikus gyulladás visszaszorításában a lokális hőkezelés is – fogalmazott dr. Scheid Sándor.

Amennyiben azonban ezek a gyógyszerek, gyógymódok nem segítenek, drasztikusabb megoldások következhetnek. Ezek természetesen már műtéti beavatkozásokat jelentenek. Esetleg állandó katéterviselés is szükségessé válhat. A férfiak számára nagyon komoly testi és lelki megrázkódtatást jelenthet az is, hogy a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás együtt járhat szexuális zavarokkal, melyeket szintén kezelni kell. Viszont akárcsak a méhnyakrák esetében, a prosztatarák is még időben elcsíphető, ha a „veszélyeztetett” korosztályba tartozók rendszeresen részt vesznek szűrővizsgálatokon.

– A rosszindulatú prosztatarák legnagyobb veszélye, hogy csak előrehaladott állapotban okoz panaszt. A szűrés így 50 év felett évente elengedhetetlen. Végbéltapintással, illetve célzott vérvétellel (PSA) időben felismerhető. A pontos diagnózis felállításához szövettani mintavétel is szükséges. Kezelése a mai korszerű gyógyszerekkel hatékony és viszonylag egyszerű. Ám az életkortól, a betegség stádiumától függően radikális műtét is indokolt lehet – összegzett dr. Scheid Sándor urológus.