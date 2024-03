Nehéz teljes körű összehasonlítást végezni, hiszen az árképzés sok mindentől függ: almozástól, mérettől és persze a vásárlás helyétől is. Van olyan bolt, ahol 70 forintnál megáll a darabár, de van olyan hely is, ahol 100 forintot is elkérnek egy tojásért.

Tojás árak Vas megyében

Forrás: MW

Sokféle tojás van

Először is, belevetettük magunkat a szupermarketek világába. A polcokon sorakoztak a különböző méretű és fajtájú tojások. A legkisebb S-es tojások ára 50 forinttól indul, míg az XL-esekért már 93 forintot kell fizetni. A minőségi M-es bio tojásokért 120 forintot kérnek, míg a húsvéti hangulatot idéző, festett és főtt színes tojások ára 300 forint darabonként.

Nem sokkal később ellátogattunk a piacra is házi tojások után kutatva. S méretűekből nem volt túl nagy választék, az M-esek 95 forinttól, a L-esek pedig 100 forinttól elérhetőek. A különleges fürj tojásokért 67 forintot kérnek. Az internetes vásárlás lehetősége is számításba jött. Az online ételkiszállító cégek kínálatában az M-es tojások ára 75 forinttól indul, míg a L-esekért 85 forintot kérnek. A minőségi bio M-es tojásokért 110 forint az ár, míg a húsvéti festett tojások ára 350 forint.

Végül, de nem utolsósorban, helyi kisboltba is betértünk. Habár itt csak az M és L méretű tojások voltak kaphatóak, az árak igencsak kedvezőek. Az M-esek 70 forintért, míg az L-esek 75 forintért elérhetőek, itt bio kínálattal nem találkoztunk, ahogy húsvéti, festett tojásokat sem láttunk a polcon.

Összességében, a tojások ára és kínálata igen változatos lehet, attól függően, hogy hol vásárolunk. Érdemes alaposan szemügyre venni a különböző lehetőségeket, hogy a legjobb áron és minőségben juthassunk hozzá.

A Baromfi Termék Tanács mezőgazdasági titkára, Molnár Gyöngyi az MTI érdeklődésére elmondta: a húsvét előtti hetekben 30-35 százalékkal több tojást vásárolunk, mint általában. A KSH legfrissebb elérhető adatai szerint 2022-ben 2 milliárd 508 millió darab tojást termeltünk itthon, az egy főre jutó tojásmennyiség ebben az évben 242 darab volt. Ha az árakat nézzük, elég nagy hullámzásnak lehetünk tanúi: az utóbbi három évben szinte megduplázódott a termék ára, míg 2021-ben a KSH statisztikája átlagárként 42 forintot jelölt meg darabonként, idén januárban már 75 forint az átlagos fogyasztói ára a tojásnak. Viszont a tavalyi húsvéthoz képest még mindig jobban járunk, amikor is 90 forintért szerezhettük be a tojást átlagosan.

Ebben a cikkünkben azt mutattuk be, hogyan kell helyesen tárolni a tojást.