Az önkormányzat képviselő-testülete szerdán 16 órától tartja soron következő ülését a Városháza nagytermében. A napirendek közt elsőként a Vasvári Rendőrkapitányság beszámolója szerepel. Az ülésen előterjesztés hangzik el a Nagy Gáspár Művelődési Központ idei munkatervéről és szolgáltatási tervéről is, amelyek a fenntartói jóváhagyás után lépnek hatályba. Az önkormányzat egy műemléki ingatlant vásárolna, erről is döntenek a képviselők. A szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatásához kapcsolódó pályázati kiírás is a napirendek közt szerepel. Az önkormányzat bővítené a sportpálya öltözőépületétvalamint lelátót is építenének ugyanitt. A tervezés elindítása beszerzési eljáráshoz kötött, erről is születhet határozat az ülésen. A város zöldterület kezelési feladatainak átadása ugyancsak a napirendek közt szerepel. Az önkormányzat egy tulajdonában álló házat és egy lakást értékesítene. Az erről szóló pályázati felhívást szintén jóváhagyhatja a grémium. Az ülésen bírálják el a civil szervezetek pénzügyi támogatására kiírt pályázatra beérkezett dokumentumokat is.