Kereszténydemokrata Néppárt Vas Vármegyei Szervezete 2024. március 22-én facsemetéket ültet az egykori Annunciáta Ház kertjében (Szombathely, dr. István Lajos krt. 1.). Az esemény meghívóját küldöm számotokra. Ültessünk, hogy élhessünk! KAPCSOLÓDÁS A KDNP CÉLJAIHOZ Célunk, hogy a következő nemzedékek számára is megőrizzük a Kárpát Medence értékeit, melynek egyik fontos eleme az őshonos növényfajok védelme. A lokális biodiverzitást erősítjük, a közösségteremtő faültetési programokkal pedig a szociális diverzitást is növelhetjük. Mi magyarok, közösen, összefogással megőrizzük az örökségünket. Az Alaptörvény fontos sarokköve és egyben az egész „alkotmányos” filozófia átfogó alapelve az általános, vagyis mindenkire kiterjedő környezetvédelmi kötelezettség deklarálása. A teremtésvédelemről nem elég beszélni, aktívan cselekednünk kell! A faültetés a környezettudatosság egyik jelképe, a jövőbe vetett bizalom kifejeződése. Aki fát ültet, annak átgondolt és hosszú távú céljai vannak. A faültetés az egyik legnemesebb és legszebb cselekedett, amit a Földünk élővilágáért és a klímaváltozás hatásainak a csökkentéséért tehetünk. Faültetési felhívásunk szimbolikus üzenete, hogy az elültetett facsemeték növekedésével együtt a KDNP családja is egyre terebélyesedik. FA, MINT JELKÉP Minden egyes templom, szent liget közepére fát ültettek őseink. A Bibliában is találhatunk utalást az “Életfára”. Az ÉLETFA mindenütt az Édenkert, vagy Liget közepén helyezkedik el. A fa jelképezi szellem, lélek és test hármasságát. A hatalmas gyökerű, terebélyes lombú fa ősi jelképe a családnak. Szimbóluma az örök fejlődésnek, a növekedésnek, a változásnak és a megújulásnak, de az örökzöldek révén az öröklétnek és az állandóságnak is. Ha megfigyeljük egy fa felépítését és életciklusait, a