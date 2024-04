A tanulók Győrvárra és Vasvárra járnak iskolába. Ezen a településen várja új tulajdonosát egy rengeteg lehetőséget magában rejtő ház. Az ingatlan vegyes falazatú, de szerkezetileg stabil. A valamikori lakrész, mindössze 2 helyiségből áll, és 28 m2 az alapterülete. A ház folytatásában viszont több melléképület is rendelkezésre áll, így akár még több mint 60 m2-el növelhető az alapterület.A közművek közül a víz a csatorna és a villany a telken belül található, a gázcsonk pedig a ház előtt.A telek 3182 m2, így akár gazdálkodásra is alkalmas. Jelenleg egy kerítéssel ketté van osztva, az első része füvesített, és gyümölcsfákkal beültetett (dió, barack), a hátsó részt jelenleg egy szomszéd műveli. Amennyiben nem lenne szüksége ekkora telekre, ez a megoldás továbbra is fennáll.Amennyiben egy csendes, nyugodt, jó adottságú településen alakítaná ki álmai otthonát, ezt az ingatlant érdemes megnéznie!”[...]

