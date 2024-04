- A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület több művészeti csoporttal is büszkélkedhet, egyebek közt a Rozmaring tánckörrel, akiket ma el is kísértem balatonfüredi fellépésükre. Az "Életet az Éveknek" Nyugdíjas Amatőr Művészeti Együttesek és Szólisták XIV. Balatonfüredi Fesztiválján fellépők is bizonyítják, hogy egy-egy civil művészeti csoport milyen összetartó erővel bír, és milyen sokszínűséget hozhat egy város kulturális életébe - olvasható Huszár Gábor bejegyzésében.