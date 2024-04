Egy neve elhallgatását kérő jánosházi lakos megosztotta velünk, hogy nála is jártak csatornatisztító szolgáltatással házaló fiatalemberek. - Szombaton délután csengettek be a csatornatisztítók, egy fehér puttonyos autóval érkeztek. Matricázott volt a jármű, egy csatornatisztítás felirat szerepelt rajta és egy telefonszám is. A férfiak 40-50 év körüliek lehettek, sárga mellényt viseltek. Kimentem a kapuhoz, csak az egyikük szállt ki az autóból, aki megkérdezte, hogy kérek-e csatornatisztítást háromezer forintért. Én határozottan közöltem velük, hogy nem kérek és ezután el is mentek. A korábbi beszámolóban szereplő erőszakosságot én nem tapasztaltam, nem voltak rámenősek sem, tudomásul vették a választ és elmentek. - tudtuk meg a hölgytől.

Jelentkezett egy hölgy, akihez szintén becsengettek hétvégén a csaló csatornatisztítók

Fotó: Unger Tamás

Járhatják csak úgy a házakat a csatornatisztítók?

Azt is hozzátette, hogy rá jellemző a határozott fellépés, lehet emiatt is könnyebben elfogadták a nemleges választ. - Egy idős hölgynél, aki hirtelen megijed és meg is téveszti a felmatricázott autó és a sárga mellény, ott lehet könnyebb dolguk van bejutni. Ha beengedem őket, lehet másképp alakul a helyzet ellopnak valamit vagy végül több pénz kérnek – ahogy erre már volt példa korábbi eseteknél – de ez csak akkor derült volna ki, ha beengedem őket. - zárta gondolatait az informátorunk.

Ha magáncégként járják a várost jánosházi csatornatisztítók, ott is felmerülhetnek jogi kérdések, ezért megkerestünk egy szombathelyi ügyvédet is az ügyben. Ő megosztotta velünk, hogy jogilag nincs akadálya annak, hogy egy vállalkozó bekopogtasson a házakba és így ajánlja a szolgáltatását. -

Ilyenkor ez a személy nem szórólapokat gyárt, hanem személyesen közli az ajánlatát, ezt nem tiltja semmilyen törvény. Az már más kérdés, hogy ez nagyon sok visszaélésre adhat okot, én például biztosan nem engednék be így érkező szolgáltatást. - fejti ki a szakember. Megkérdeztük azt is, köteles-e ilyenkor vállalkozói igazolványt mutatni a vállalkozó: mint elmondta, nincs ilyen előírás, de érdemes elkérni, ha valaki ilyen random módon csenget be hozzánk. Számlát azonban köteles biztosítani a csatornatisztításról a vállalkozó.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság is reagált a megkeresésünkre, mint írták, az illetékes Celldömölki Rendőrkapitánysághoz bejelentés és feljelentés nem érkezett ilyen ügyben és nincs folyamatban eljárás sem.