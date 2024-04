Csórics Balázs a költészet napjának alkalmából változatos műsorral érkezett a kisvárosba. Ennek része volt a tőle már megszokott versszavalás - többek között Szabó Lőrinc: Lóci játszik és Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert című versei is elhangzottak. Emellett a színész megmutatta és gitár- és énektudását, zenés produkciókkal is készült.

A gyereket is bevonta a műsorba Csórics Balázs

Forrás: Jánosháza Művelődési Ház

Csórics Balázs interaktív előadással készült

- Egész szép rajongói tábora van itt Jánosházán Csórics Balázsnak, ezért is esett rá a választás. Felnőttek is jöttek szép számmal, de több volt a gyerek, a helyi iskolák - a Szent Imre és a Batthyány Lajos Általános Iskola - felső tagozatosai is részt vettek az ünnepségen. Balázs nagyon emberi és közvetlen volt, a gyerekeket is bevonta az előadásba, és a verses-zenés repertoáron kívül egy mini verselési és kommunikációs kurzust is tartott nekik: milyen hatással van a hangsúly a szavak jelentésére, beszélt nekik a helyes testtartásról, de még arra is kitért, hogyan kell beszélni egy lánnyal, hogy érezze a szeretet. A majdnem másfél órás műsort a gyerekek nagyon élvezték, teljesen lekötötte őket. A mai ifjúságot nehéz megszólítani, ha a versekről van szó, de neki abszolút sikerült. - fogalmazott Varga Györgyné, a Batthyány Lajos Művelődési Központ egyik programszervezője.

Sok híresség fordult meg mostanság Jánosházán, nemrégiben Kautzky Armand és Udvarhelyi Boglárka adott közös műsort a magyar kultúra napján.