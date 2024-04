Hétfőn hat, kedden, az emléknapon négy osztály érkezett a Zrínyi utca 17-be: amikor ott jártunk, a premontrei diákjait a Nagy Lajos Gimnázium tanulói követték Spiegler Tibor helytörténész és Mayer László főlevéltáros tárlatvezetésén.

1944. április 16-án kezdődött meg a magyarországi zsidóság gettósítása. Ezt követte a holokauszt, a deportálás. A kiállítás azonban nem a holokausztról szól elsősorban, hanem magyar állampolgárokról, szombathelyi polgárokról, akiknek a vallásuk vagy a származásuk miatt üldöztetésben volt részük, hangsúlyozta Spiegler Tibor. Hozzátéve persze, hogy az egyéni sorsok vége szinte minden esetben a holokauszt volt: az elhurcolt szombathelyi zsidóságnak alig 10 százaléka tért vissza – 300-an. A kiállítás személyeket, arcokat, sorsokat tesz a statisztika mögé. Lényeges azért is, mert a várostörténet része az, hogy ezek az emberek mit tettek a városért, és mit tett velük a város. Fotótörténeti szempontból is fontos: a Knebel dinasztia három generáción keresztül fényképezte a város polgárait és történéseit – az ő gyűjteményükből válogat, mondta, majd a tárlat születésének körülményeit említette. Mayer László arról beszélt, hogyan kerültek a városba és hogyan éltek a két világháború közötti szombathelyi fejlődés motorjainak számító zsidók. Spiegler Tibor képzeletbeli főtéri sétára invitálta a diákokat, akik hallhatták a szergényi Geist család, Pető Ernő és Görög Klárika szívszorító történetét is.