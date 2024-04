Segítik a faluban élő időseket és betegeket, kiváltják a gyógyszereket, bevásárolnak, de ha szükség van rá, a szomszédos településre is átviszik óvodába vagy iskolába a helyi gyerekeket. A falugondnokok munkája pótolhatatlan, ugyanakkor nekik is szükségük van a változó jogszabályok miatt folyamatos képzésre és a tudásuk felfrissítésére.

A falubuszok kerekesszékes utasokat is tudnak szállítani - itt Török Balázs rönöki falugondnok épp Csizmazia Ernőt tolja fel a rámpán.

Forrás: Szendi Péter

Folyamatos tanulás a falugondnok munka

Ennek a továbbképzésnek adott otthont a rönöki kultúrház, melynek keretében belül a megyei falugondnokok négy napos oktatáson vettek részt a héten. – A falugondnoki tevékenység szociális szolgáltatásnak minősül, így továbbképzésre kötelezett minden falugondnok. 4 év alatt 60 pontot kell gyűjteniük különböző akkreditált oktatások által, ez a négynapos esemény most 24 pontot jelentett nekik. - tudtuk meg Kozma Judittól, a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének elnökétől, aki ezúton is megköszönte a Rönöki Önkormányzatnak, hogy helyszínt biztosítottak nekik.

Hozzátette, a mindennapi élethez szükséges segítségnyújtáson kívül a falugondnokok fontos feladata a mentális támogatás is, az, hogy beszélgessen az egyedül élőkkel. A zárónap egyik témája volt, hogy mindenki elmondta, a településén hány egyedül élő ember él és értékes tapasztalatokat osztottak meg azzal kapcsolatban, hogy ki hogyan segít nekik a saját településén.

Az előadásokat szociális területen dolgozó szakemberek tartották, például az ellátórendszerről és annak változásairól, de szó esett az új ügyeleti rendszerről is – ezt a képzést egy mentőtiszt tartotta a gondnokoknak. Kozma Judit az aktuális jogszabályokról tájékoztatta a résztvevőket, illetve a kötelező dokumentációk vezetéséről is tanulhattak a jelenlévők. A rönöki találkozón Pékó Tamás polgármester is részt vett, mint megtudtuk, többször helyettesíti az állandó falugondnokot a településen, így neki is kötelező a továbbképzés.