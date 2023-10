A bucsui közösségi házban megrendezett lakossági fórumon Simon Edina, a település falugondnoka adott tájékoztatást munkájának részleteiről, feladatairól a héten. A megjelenteket Gál Sándor, Bucsu polgármestere is köszöntötte - számoltak be a község közösségi oldalán az eseményről. Hangsúlyozták, Simon Edina ahogy eddig is, úgy ezentúl is áll mindenki szíves rendelkezésére, szociális- és alapellátást érintő feladatokban.