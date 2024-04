A rendhagyó előadáson megtelt gyermekzsivajjal a Szent Anna Ház, ugyanis az intézmény gondozásában álló időseken kívül gyerekeket is szeretettel vártak a programra. A 7 éves Bella gazdája, László Gabriella óvodapedagógusként és logopédusként dolgozik szombathelyi óvodákban, főként sajátos nevelési igényű, azaz SNI -s gyerekekkel. Egy saját terápiás kutya régi álma volt.

Bella, a terápiás kutya a Szent Anna Házban

Fotó: Szendi Péter

Nem könnyű egy terápiás kutya kiképzése

- Az SNI-s gyerekek állapotuktól függően hetente 2-3 egyéni fejlesztést kapnak, ebben nagy segítséget nyújt számomra Bella, aki hivatalosan személyi segítő kutya. A kicsik teljesen nyitottak, a kutya segítségével sokkal könnyebb motiválni őket egy-egy feladatra. Egy visszafogott, félénk apróság is hamarabb feloldódik a kutyus jelenlétében. Ha pedig egy gyermeket megharapott korábban egy kutya és ez a trauma benne maradt, a terápiás kutyák segítségével ez a rossz élmény megszüntethető és felülírható – fejti ki Bella gazdija.

A terápiás kutyát 16 hetes korától neveli és képzi, illetve vesz részt vele speciális oktatásokon. Nagy utat tettek meg a tanúsítványig, kétéves felkészülés, folyamatos gyakorlás és két nehéz vizsga vezetett el oda, hogy Bella megkapja a személyi segítő kutya címet.

Ezeknek a kutyáknak nagyon kiegyensúlyozott idegrendszerrel, nyugodt temperamentummal kell rendelkezniük, nem mutathatnak semmiféle agressziót. Terápiás kutyáknak is több változata van, gondoljunk csak a látássérülteket vagy mozgássérülteket segítő ebekre, szakterülettől függően kapják a kiképzést az állatok. Bella egy személyi segítő kutya őket olyan embereknek ajánlják általában, akik különböző pszichés problémákkal, például depresszióval küzdenek, erre a betegségre nagyon jó hatást gyakorol maga az állat.

Értelmi fogyatékosoknak, autistáknak, ADHD-vel küzdőknek is nagy segítség a személyi segítő kutya jelenléte - fejti ki. Hozzáteszi: éppen ezért szükséges a nagyon szigorú felkészítés és képzés a kutyák számára. Az ilyen problémával küzdők viselkedése olykor kiszámíthatatlan és az ilyen helyzetekre Bella nem reagálhat félelemmel vagy agresszióval. Stabilan jelen kell lennie, ha meglát egy másik kutyát vagy macskát, nem futhat el, nem hagyhatja ott a gazdáját. Olyan feladat is volt a vizsgán, hogy sült krumplit tettek az orra elé, de nem mozdulhat meg, a helyén kell maradnia – Egyetlen gyengéje van, a mókus. Ha meglát egyet, megállíthatatlan, igyekszünk elkerülni őket - mondja Gabriella nevetve.

Bella a kesztyűt is le tudja venni gazdijáról

Fotó: Szendi Péter

Segít a mindennapokban

Kis bemutatót is láthatunk tőlük, a gazdija kiadja az utasítást: légy szíves hozd ide a kulcsot! És már csörög is a kulcscsomó Bella szájában. A feladat után természetesen várja a jutalomfalatot – ez viselkedés-befolyásoló a kutyáknál – hogy ne hízzon el, „munkanapokon” kevesebb reggelit és vacsorát kap. A vizsgán le kellett húznia a kesztyűt a gazdi kezéről, ezt is prezentálták az előadáson – ami szembetűnő, hogy elképesztő óvatossággal teszi mindezt, hogy még véletlenül se sértse meg az ember kezét. Majd kosárral a szájában körbemegy a teremben és csokit osztogat kicsiknek és nagyoknak.

- A gyerekek így sokkal könnyebben megnyílnak és feloldódnak, napi munkában is használom ezt a kosaras módszert – például ha a kutya viszi körbe nekik a kosarat és onnan húznak egy kártyát, sokkal hamarabb nekilátnak egy-egy feladatnak. Ezt logopédiai gyakorlatra is szoktam alkalmazni az SNI-s gyerekeknél. - mondja. Azt is megmutatja, hogyan kell egy kutyához biztonságosan közelíteni.