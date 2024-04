A 2023 év végén született miniszteri döntés szerint a kórházak első számú vezetői 65 éves korukig maradhatnak ebben a pozícióban – ez indokolta Nagy Lajos távozását. Utódját pályázaton választják majd ki. A döntésig eddigi helyettese, dr. Stánitz Éva orvosigazgatót látja el a feladatot. Nagy Lajosnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház az első és egyetlen munkahelye. 1999 óta volt tagja a kórház felső vezetésének, 2010 óta dolgozott főigazgató főorvosként.

– Negyedszázada, amikor kineveztek a kórház élére, az intézmény csődközeli állapotban volt. A vezetésemmel másfél év alatt sikerült megteremteni a kórház gazdasági egyensúlyát. Később komoly döntéshelyzetbe kerültem: választanom kellett a kórházigazgatás és az osztályvezető főorvosi munka között. Akkor az utóbbi mellett döntöttem, ami utólag jó választásnak bizonyult. 2010-ig vezettem a Kardiológiai és Belgyógyászati Osztályt. Tíz év alatt kialakítottuk a szívkatéteres laboratóriumot, amelyben teljes körű szívkatéteres ellátást végzünk, az akut coronaria syndrómás betegek folyamatos ellátását is beleértve. Évente kétezer szívbeteg magas szintű ellátását biztosítja az osztály, közte a legsúlyosabb szívinfarktus kezelését is, ami folyamatos éjjel-nappali, minden napra kiterjedő ügyeleti ellátást is jelent a működés első napjától kezdve. A szívkatéterezést velem együtt már hét orvos végzi, akik ezt itt tanulták meg magas szinten. A labor közel húszéves működése alatt több mint 35 ezer szívbeteget láttunk el. Emellett a kardiológiai betegellátásához szükséges egyéb vizsgálatok terén is jelentős fejlődés történt, teljesen megújult az osztály eszközpartja. Modern szívultrahang-diagnosztikai módszereket vezettünk be és jelentősen bővült a pacemaker-terápia – mondja.

Az osztályvezetői munka mellett a professzor részt vett a kórház menedzsmentjének munkájában is: a nem sebészeti osztályok irányítását végezte. Az orvosszakmai munka mellett orvos-közgazdász és egészségügyi menedzser diplomákat szerzett. 2010-ben a Vas Megyei Önkormányzat újra felkérte a főigazgatói posztra, amit úgy vállalt, hogy az igazgatás mellett részt vesz a betegellátásban is. A kórház 2013-ban állami tulajdonba került, ami sok változást hozott.

– Akkor tud egy kórházigazgató jól működni, ha van ideje arra, hogy stratégiai döntéseket hozzon, és ezeket meg is tudja valósítani. Ehhez pedig idő kell. Kimondható, hogy elmúlt időszak a kórház közel százéves történetének legnagyobb fejlődését hozta. Részben európai uniós, részben az egyensúlyi gazdálkodás eredményeként saját forrásból jelentős beruházások történtek. Csak a legfontosabbakat kiemelve: felépült a 350 beteg számára modern elhelyezését biztosító új tömb. Megújult a központi műtőszolgálat. Modernizálódott a kórház központi sterilizálója, kialakítottuk a nappali kórházat.

- A kórház egyik fő stratégai célja a daganatos betegek ellátása, amit mint nyugat-dunántúli regionális onkológiai centrum végez. Ehhez három új sugárterápiás készüléket szereztünk be, összességében 3,6 milliárd forint értékben. Megújult a sugártervező rendszer, PET-CT készüléket telepítettünk egyetlenként a régióban. Létrejött a személyre szabott, kemoterápiához nélkülözhetetlen Molekuláris Patológiai Labor, teljesen modernizálódott a daganatsebészet, ami a kórház összes sebészeti jellegű osztályának műtéti tevékenységét átalakította. A minimál invazív sebészeti módszerek speciális optikai eszközök segítségével kis metszésből teszik lehetővé a legbonyolultabb műtéteket. Teljesen megújult a modern diagnosztikához szükséges eszközpark, a gyomor-bélrendszer és a légutak endoszkópos eszközeinek modernizálása révén.

- A beszerzett nagy értékű képalkotó CT- és MR-készülékek magas szinten biztosítják a radiológiai diagnosztikát. Ezeket az eszközöket a sugárterápia tervezéséhez és a műtét közbeni pontos manőverekhez is felhasználjuk, többek között a neuronavigációs készülék segítségével. A kórház másik fő stratégiai célja az akut betegek ellátása teljes spektrumának biztosítása, hiszen ezekben az esetekben minden időveszteség rontja a betegek esélyeit. Kiépült a legmagasabb progresszivitási szintű balesetsebészeti ellátás. Bevezettük a stroke ellátásban nélkülözhetetlenné vált thrombectomiát – az érsebészeti technika az agy ereiből vérrögök eltávolításával biztosítja a gutaütésen átesett, erre alkalmas betegek minél teljesebb gyógyulását. A Markusovszky-kórház szinte minden osztálya megyén kívüli betegeket is gyógyít, így amennyiben szükséges, Zala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyék betegeinek legmagasabb szintű ellátását is végzi. A kórházban a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának négy külső tanszéke működik. A kórház jelentős szerepet vállal az egyetem Egészségtudományi Kara Szombathelyi Képzési Központjának elméleti és gyakorlati oktatómunkájában. A graduális és posztgraduális oktatást nagyban segíti a kórházban kialakított skill labor, ahol szimulációs eszközökkel, beteg nélkül lehet elsajátítani a gyógyításhoz szükséges készségeket.

A fenti beruházások és bevezetett új módszerek mellett fontos eredménynek nevezi, hogy a kórház közel százéves épületei is megújultak. A betegellátásra használhatatlanná vált régi SZTK épületében folyó járóbeteg-ellátás a teljesen felújított régi Vérellátóba és a közel százéves belgyógyászati tömb területére került modern körülmények közé. Megújult a sebészeti osztály. Ugyancsak teljesen felújították az Újszülött Osztályt, a Perinatális Intenziv Centrumot. Az elmúlt évtizedben megtörtént a Vas vármegyei fekvőbeteg-ellátás teljes integrációja, megelőzve az ország más megyéit, ahol ez most folyik nem kevés problémával.

Nagy Lajos a fentiekért számos magas állami, önkormányzati, egyetemi és egyéb kitüntetést kapott (Miniszteri Dicséret, Pro Sanitate Díj, Megyei Prima díj, Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának Emlékérme, Kórház Kiváló Orvosa, Magyar Érdemrend tisztikeresztje, Dr. István Lajos Innovációs díj, Batthyány Strattmann László Díj). Úgy zárja: az elért eredmények nem jöhettek volna létre a kórház menedzsmentjének és minden egyes dolgozójának munkája nélkül. Hétfőtől tehát a Kardiológiai és Belgyógyászati Osztály vezetőjeként vesz részt a betegek lehető legmagasabb szintű ellátásában. Az osztály munkájában eddig is jelen volt, és jó érzéssel tér vissza szeretett szakmájához.