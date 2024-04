– Képviselőjelölti csapatomban régi és új személyek is vannak. A tapasztalat mellett a fiatalok lendülete együttesen adják a garanciát arra, hogy a következő öt évben ezzel a csapattal építsük tovább városunkat az itt élők érdekében. A közös út a közös siker – hangsúlyozta Fehér László.

A két egyesület képviselőjelöltjei: Enyingi Áron, a Vas Vármegyei SZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola igazgatója; Gasztonyiné Fódi Zita, a Celldömölki Városi Óvoda volt vezetője, jelenleg is a képviselő-testület tagja, a Humán Szolgáltatások Bizottsága elnöke; Hencz Kornél vállalkozó, sportvezető, a város jelenlegi alpolgármestere; Karádi Mihály nyugalmazott mentőápoló, jelenleg is képviselő, a Városfejlesztési, Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság elnöke; dr. Kovács Zoltán háziorvos, jelenleg is a képviselő-testület tagja, a város alpolgármestere; Marics Sándorné vállalkozó, jelenleg is képviselő, bizottsági tag; Nagy Zoltán, a Népjóléti Szolgálat igazgatója; Pesti Arnold, a Celldömölki Városi Általános Iskola tanára, a Soltis Lajos Színház elnök-igazgatója.