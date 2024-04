Kedden sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy két TOP PLUSZ-os pályázaton összességében 866 millió forintot nyert Szentgotthárd.

Ebből az összegből közel 128 millió forint jut majd a Városi Gondozási Központ komplex infrastrukturális fejlesztésére. Ez a meglévő intézmény tetőfedésének cseréjét, az épület homlokzatának, valamint ezzel összhangban a járda felújítását is magába foglalja. Belül pedig a radiátorok cseréje és gépészeti munkák is megvalósulhatnak, de a vizesblokk is felújításra kerül, és a külső nyílászárók cseréje is megtörténik.

A Szentgotthárd Spa & Wellness fürdő energetikai fejlesztésére majd 738 millió forintot nyert a város. A projekt fő célkitűzése, hogy a szentgotthárdi fürdő működtetése üzembiztosabb, energetikai szempontból fenntarthatóbb és környezetbarátabb legyen. Ennek szükségességét az épületben fellépő jelentős energiaigény, valamint a járvány időszak okozta nehézségek is alátámasztják. A fürdő a járványhelyzetben a lecsökkent látogatószám hatására jelentős bevételkiesést szenvedett el. Ezen kívül a medencék vízellátását biztosító egyetlen termálkútja sincs jól hasznosítható állapotban. Egy új termálkút fúrásával és termálvizes hőszivattyús rendszerrel a geológiai adottságokat kihasználva növelni tudják a geotermikus hőenergia-potenciál kiaknázását. A helyben megtalálható termálvíz energetikai hasznosítása nagymértékű földgázkiváltást eredményez. A beruházással növelik a fürdő üzembiztonságát, továbbá emelni tudják a fürdő szolgáltatásainak minőségét, színvonalát.

A sajtótájékoztatón Majthényi László, Vas Vármegye Közgyűlésének elnöke köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy Szentgotthárd sikeres település, ami a TOP és TOP Plusz források felhasználását illeti, hiszen a korábbi programozási időszakban is már 8 db TOP-os pályázaton nyert jelentős összegeket.

Huszár Gábor polgármester elmondta, azért választották a sajtótájékoztató helyszínéül a Gondozási Központot, mert bár ez a kisebb beruházás, hosszú távon fontos mérföldkövet jelent mind az idősekkel, mind a fiatalokkal kapcsolatos gondolkodásban. Az idősek ellátásának folyamatos fejlesztése összekapcsolódik a fiatalok számára biztosítható lehetőségekkel. Ha a jövőben sikerül bentlakásos idősek otthonát létrehozni a városban, ahová az akár önkormányzati lakásokból igény esetén át tudnak költözni az ellátásra szorulók, akkor az úgy megüresedő lakásokat fiatal házasok, vagy pályakezdők részére biztosíthatná a város. A fürdő esetében pedig fontosnak tartja, hogy felújítás alatt nem zárhatnak be, ezért megpróbálják a fürdővendégek számára a legkevesebb kényelmetlenséget okozni.