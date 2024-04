Látszott, hogy valami nem hagyja nyugodni. Végigjártuk a túl rövid volt a mese, a nincs kedve másnap korán kelni és a megvan az összes alvóállatka háromszögét, de ezúttal sokkal komolyabb dolog állt a háttérben. Hosszas ölelés után néhány (valódi) könnycsepp kíséretében kibökte: mi lesz, ha megint nem játszik vele a legújabb kis barátja az óvodában. Már a gondolattól is szomorú. A ki ne szeretne veled lenni érv nem győzte meg, a vannak más barátaid kártya sem jött be. Így esett meg, hogy másnap reggel az ötévesem bezselézett hajjal indult el otthonról. Mert szerinte akkor olyan jó illata van, hogy biztosan észreveszi(k). A fentiek tükrében talán már nem is kell mondanom: a legújabb kis barát bizony gyönyörű szőke loknikat visel.