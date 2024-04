- Az eddigi tapasztalataink alapján az utasok többsége nagyon előrelátó, ennek oka az éves szabadságok ütemezése, másrészt pedig az előfoglalási kedvezményes árak elérése. Az előfoglalási időszakban, azaz januártól-márciusig a nyaralni vágyók 75%-a már lefoglalta az utakat. – fejti ki Németh Gáborné, egy szombathelyi utazási iroda munkatársa.

Nyaral a család - A tengerpartok mindig népszerűek

Fotó: Unger Tamás

Náluk főként külföldi utazásokat foglalnak, az idei népszerű úti célok közé tartozik Montenegró, Szlovénia, Albánia emellett természetesen Horvátország is, ahogy Törökországba, Görögországba, Mallorcára és Madeirára is sokan lefoglalták már a 2024-es nyaralásukat náluk. Kínálatuk széles körű, megtalálhatóak benne a körutazások, buszos és repülős városlátogatások (Krakkó, London, Dubai) ahogy tengerparti nyaralások is. – Különösen nagy a kereslet a hajóutak iránt, melyek minden korosztály számára ár-érték arányban a legtöbbet adják. Ami változott tavalyhoz képest, hogy jelentősen megemelkedtek a nyaralási költségek, amin általában meglepődnek az utazni vágyók. - fogalmaz.

Nyaral a család - Vas megye is inkább külföldre voksol

Egy másik vasi utazási iroda munkatársa, Mátyás Tiborné is hasonló tendenciákról számolt be a vasiak nyaralási szokásaival kapcsolatban.

– A tavalyi évhez viszonyítva jelentősen megnőtt az előfoglalási kedv utasaink körében. Az idei év tapasztalata, hogy az emberek nagy többsége év elején kihasználja ezeket az akciókat, ami a legtöbb esetben 20-30 %-os kedvezményt jelent a későbbi időszak áraihoz képest. - tudtuk meg Mátyás Tibornétól.

Ez többnyire a nyaralós programokra vonatkozik. A legnépszerűbb úti célok közé tartozik idén:

Törökország

Görögország

Tunézia

Egyiptom

Spanyolország

Náluk csak külföldi utazásokat keresnek, a belföldi nyaralásokat az emberek általában maguk intézik. Úgy vették észre, hogy inkább a külföldi utazásokat választják az utazni vágyók a belföldi magas árak miatt. A nyári ajánlataik között minden ország megtalálható, apartman, szálloda, egyéni-, repülős-, buszos utazás, kívánság szerint. A repülős utazásoknál lehetőség van budapesti, bécsi, grazi indulásra is. Az irodájukban szintén rendkívül népszerűek a körutazások és a hajós csoportos utazások – nagyon hamar betelnek, szinte már most nem tudnak helyet adni a nagyobb utazásokra.

Országos tendenciák

Az országos adatok is azt mutatják, hogy a vendégek már a téli időszakban elkezdik lefoglalni a nyári szállásokat – derül ki a legnagyobb magyar szállásfoglaló oldal idei felméréséből. A legnépszerűbb időszakok közül a húsvét és augusztus 20. kiemelkednek, de már most nagy az érdeklődés a nyári időpontok iránt is. A belföldi desztinációk közül Siófok, Szeged és Hajdúszoboszló vezetnek foglalások terén, de várhatóan több balatoni település is felkerül majd a toplistára.

Az is kiderül a felmérésből, hogy az apartmanok a legkeresettebb szállástípusok, különösen azok, amelyek saját medencével vagy jacuzzival rendelkeznek. A nyári időszakra jelenleg 12 ezer forint körüli az átlagár fejenként egy éjszakára belföldön. Horvátország továbbra is a legnépszerűbb külföldi úti cél - főként a Kvarner-öböl, Dalmácia – Zadar és az Isztria régiókban - de egyre több foglalás érkezik a déli régiókba is, egészen Dubrovnikig.