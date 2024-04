Mondhatjuk úgy, kivágta a biztosítékot egy szombathelyi édesapánál, hogy az óvodából kapott levelet, amiben az önkormányzat a Szombathely Portré 2024-hez toborzott jelentkezőket. Minderről levélben írt szerkesztőségünknek.

"Az önkormányzat a város polgárait és a közintézményeket a kampányban való részvételben úgy próbálja meg motiválni – ugyanúgy, mint a kislányom óvodáját is, ahonnan a felhívás érkezett -, hogy különböző nyereményekben részesíti őket. Aki ugyanis a legtöbb képet küldi be, pénzt kaphat például osztálykirándulásra, de emellett pedig támogatásban részesít egy alapítványt is" - kezdte írását.

Az ügy első ránézésre még ártatlannak is mondható, hiszen van benne kis jótékonysági felhívás, összetartozás-érzés erősítés, nyeremény. Mégis furcsának tartom, hogy személyes adataimra, beleértve a portrémat, lakcímemet, a telefonszámomat és minden egyéb elérhetőségemre, éppen a közelgő választások előtt két hónappal van szüksége az önkormányzatnak. Az a fránya időzítés, ugye?

- írta az édesapa. Úgy folytatta: "Amikor olvastam a levelet, nem tudtam nem arra gondolni, hogy az egész tökéletes, kicsit talán szirupos kezdeményezés nem ok nélkül lett éppen erre az időpontra időzítve. Ezt persze megszoktuk már, talán el is tudjuk dönteni, hogy kinek és miért adjuk meg az adatainkat, mégis úgy hiszem, hogy ez az ügy túllépett a megszokáson. Hiszen ebbe már a gyerekeink is bele lettek keverve. És pontosan ez volt az, ami felháborított, mégpedig mélységesen"- írta az édesapa.

Emlékeztetett: "Manapság úton-útfélen azt halljuk, hogy mennyire vigyáznunk kell a személyes adatainkra, pláne ha azok összekapcsolhatók a képmásunkkal, és talán még ennél is többször olvashatjuk, hogy mennyire kockázatos, ha a gyerekeinkről töltünk fel képeket, ha kitesszük azokat a közösségi médiába, hiszen ezek a képek elképesztően könnyen válhatnak akár pedofil visszaélések eszközévé is. Erre jön a szombathelyi polgármesteri hivatal és rózsaszín szívecskés, jóemberkedő kampányban pont ezeket kéri tőlünk… ”

A szülő azt a kérdést is felvetette: miért nem lehetett ezt az egészet a választások utánra időzíteni?

Szóval tudjuk, látjuk, hogy választás lesz, de azért mindennek van határa. És ha egészen őszinte akarok lenni, én nem tudok annyira bízni a szombathelyi vezetésben, hogy bedőljek ennek a kívül csillogó kezdeményezésnek. Ettől pedig óva intenék másokat is

– zárta levelét olvasónk.

Az egyik mézesmadzag? Többféle nyeremény kapcsolódik a szombathelyi portrékampányhoz

Fotó: VN/Facebook

Lakcímkártyát, fotót, telefonszámot is kértek

A Szombathely portré 2024 honlapjára kattintva látható: a jelentkezőknek fotójuk mellett fel kellett tölteniük a lakcímkártyájuk egyik oldalát, kérték e-mail címüket. A 18 év alattiak esetében adatvédelmi okok miatt a szülő telefonszámát is meg kellett adni, azért, hogy megkereshessék.

A portrékampány élére Nemény András polgármester állt, aki június 9-én az önkormányzati választáson az Éljen Szombathely Egyesület keretein belül más DK-s, momentumos, LMP-s és MSZP-s politikusokkal együtt újrázna. Köztudott, hogy városházi dolgozó is indul baloldali képviselőjelöltként. A polgármesteri hivatal Facebook-oldalán a portrékampány részeként pedig csak felbukkan az üzenet: Éljen Szombathely!

A szombathelyiek átláttak a szitán?

A kezdeményezés elején, februárban Nemény Andrásék még 5000 szombathelyi fotóját várták. Március derekáig a több, mint 70 ezer lakos közül mindössze 2600-an adták arcukat és lakcímkártyájukat az akcióhoz, ami - fogalmazhatunk úgy is - nem hozta a remélt sikert. A portrékat a Göncz Árpád téren rendezik majd Szombathely feliratba. A hivatalos honlap szerint a jelentkezők adatait a polgármesteri hivatal kezeli. Az adatkezelési tájékoztatóból megtudtuk azt is: az üvegfalról történő képmás eltávolítására nincs lehetőség, törlési kérelmet csak az adatkezelő elektronikus rendszereiben tárolt adatokra lehet benyújtani.

Kérdésekkel fordultunk a városházához, hogy egyrészt megtudjuk, mennyien jelentkeztek a felhívásra. Rákérdeztünk arra is, hogy a közterületen kirakott portrékról lehet-e majd fotót készíteni, illetve hogy milyen intézkedéseket tettek, tesznek azért, hogy a közterületen kiállított (gyerek)képeket a következő években más célra - akár rossz szándékkal - ne lehessen felhasználni, és ehhez milyen garanciákat adtak a résztvevőknek.