Mint azt megírtuk: szombathelyi édesapa adott hangot mély felháborodásának, miután óvodáskorú gyermekét bevonva, levélben kérte az önkormányzat fotójukat és személyes adataikat a Szombathely Portré 2024 program részeként a választás előtt két hónappal. A szülő utalt a „fránya időzítésre” az ügy kapcsán, ami az országos sajtót is már megjárta. Mint arról beszámoltunk, a Pesti Srácok politikai pedofíliáról írt keddi cikkében. Kérdéseinkkel a városháza kommunikációs vezetőjéhez fordultunk.

„(…) a Szombathely portré egy jó célokat szolgáló, közösségépítő, egyedülálló kezdeményezés” – szögezte le kérdéseinkre adott, szerdán küldött válaszában dr. Károlyi Ákos jegyző. Visszautasította azt a feltételezést, miszerint a program bármilyen tiltott adatszerzési célokat szolgálna. Szerinte ez a feltételezés „teljesen életszerűtlen vádaskodás”.

Az adatkezelési tájékoztatóra hivatkozva leírta: a személyes adatok teljes körét az egészségügyi és közszolgálati osztály, valamint az informatikai iroda fotótabló ügyintézését ellátó dolgozói ismerhetik meg. A jegyző hozzátette: a jelentkezőknek kötelezően el kellett fogadniuk az adatkezelési tájékoztatót, ami a program honlapjáról megismerhető. A polgármesteri hivatal több tízezer személyes adat kezelését végzi munkája során, amellyel kapcsolatban soha semmiféle jogszerűtlenség nem került megállapításra, sőt annak gyanúja sem merült fel – húzta alá dr. Károlyi Ákos. Kitért arra is: 2024-ben az önkormányzat két támogatást is bevezetett, azok kapcsán több, mint 20 ezer személyes adatot kezel a hivatal. A jegyző szerint a portrék esetleg rossz szándékú felhasználásának kisebb az esélye a program keretében, mint a közösségi médiában, hiszen az önkormányzat online térben nem teszi majd közzé a tablót. A fotókat kizárólag a Göncz Árpád téren teszik majd ki közszemlére. Megtudtuk azt is: minden jelentkező megkapta e-mailben az általa feltöltött, a tablón szerepeltetni kívánt képet: április 15-éig pedig van arra lehetőség, hogy lecserélje a korábban beküldött fotóját.

Megtudtuk: a 3560 jelentkező 85 százaléka nagykorú, vagyis több, mint 500 gyerekarc kerülhet a tablóra. Miután a program felhívása szerint a tervezett fal az „örökkévalóságnak” készül, rákérdeztünk arra is, ha valaki – akár gyerekként szülei döntése nyomán – felkerül, miért nem kérheti később, hogy onnan levegyék. A jegyző e kapcsán arról tájékoztatott: a hazai jogszabályok értelmében a szülő az, aki a gyermekkel kapcsolatos dolgokban dönt, így arról is, hogy kikkel osztja meg gyermeke képmását. Ennek megfelelően a jelentkezés minden esetben önkéntes alapon történt, kiskorúak esetén kötelező írásbeli hozzájárulás mellett – közölte a jegyző, hozzátéve: a szülői hozzájárulást telefonon is megerősítették.

Rámutatott arra: miután a tablót elhelyezik a közterületen, technológiai okokból a kép nem lesz módosítható. Mi tesszük hozzá: a városszerte látható Agora-plakátok mellett ez a tabló is az identitáserősítés részeként valósul meg. A Szombathely Fal 2023 program megvalósításáról, a Göncz Árpád tér és az Iseum közötti üvegfal elhelyezéséről tavaly márciusban döntött a közgyűlés.

A végrehajtás valamiért átcsúszott 2024-re. A közgyűlési előterjesztésből az is kiderül, a tervezett tablóra a fotók UV-ellenálló nyomtatási technikával kerülnének rányomtatásra. Mint ahogy az is: a fal bármikor bővíthető lesz.