A vasasszonyfai önkormányzat szombaton reggel 8 órára várta a közösségi színtér udvarán a környezettudatos lakosokat. A települést övező közúti árkok megtisztítása előtt a polgármester balesetvédelmi oktatást tartott a lelkes csapatnak, majd kiosztották a kesztyűket, zsákokat, szemétszedő botokat. A balesetek megelőzése érdekében a láthatósági mellény viselése is kötelező volt.

Katavics András polgármester elmondta, nagyon fontos számára, hogy a község rendezett és hulladékmentes legyen. Az önkormányzat saját költségén évente szervez lomtalanítási napot és elektronikai hulladékgyűjtés is. A községben a szelektív hulladékgyűjtő szigeten évek óta lehetőség van a használt háztartási sütőolaj leadására is. Ezekkel a lehetőségekkel a környezettudatosságot szeretnék erősíteni a lakosság körében és az illegális szemétlerakást kívánják megelőzni.

A polgármester megköszönte minden segítőnek a közreműködését. Név szerint: Anna Kollárovának, Doktorics Bálintnak, Doktoricsné Bokor Andreának, Erdei Gábornak, Gáspár Biankának, Horváth Mártonnak, Katavics Istvánnak, Katavics-Szászik Ágotának, Poór Zsófiának, Tímár Istvánnénak, Tóthné Seper Gyöngyinek, Varga Damjánnak.

Katavics András külön kiemelte a következőket: nagy öröm számára, hogy a településre újonnan beköltözött lakosok is képviseltették magukat az akcióban, és volt olyan résztvevő is, aki ugyan már nem vasasszonyfai lakos, mégis fontosnak tartja szülőfaluja rendezettségét. Külön köszöntötte továbbá azt a környezetvédő- vízügyi szakos diákot, helyi lakost, aki még szabadidejében is tesz környezete tisztaságáért.