A civil szervezetek dinamikus működése fontos erősségét képezi a városnak. Az elmúlt időszakban a városvezetés tagjai kiemelkedő figyelmet fordítottak ezeknek az egyesületeknek az anyagi támogatására és eszközellátására, lehetővé téve számukra, hogy hatékonyabban és eredményesebben végezzék tevékenységüket. A város sportéletében is kiemelkedő az egyesületek aktív szerepvállalása, amelyek nemcsak sporttevékenységeket szerveznek, de az öszszetartozás és a csapatmunka fontosságát is hangsúlyozzák. A város kulturális élete is virágzik, köszönhetően a számos rendezvénynek és kulturális intézménynek, mint például a Nagy Gáspár Művelődési Központ és Vasvári Múzeum. A Népfőiskola is fontos szerepet tölt be a város programkínálatában, rendszeresen szerveznek képzéseket és előadásokat, ezzel hozzájárulnak a város kulturális örökségének megőrzéséhez és gazdagításához. A Vasvár által szervezett események, mint például a Béke Napja vagy a Gasztronap, nemcsak a helyiek, hanem az ide látogatók számára is vonzó programokat nyújtanak.