- Mi elsősorban a gasztronómia miatt jöttünk ki a rendezvényre. Szeretünk jó, különleges ételeket kipróbálni és az sem mellékes, ha minőségi, jéghideg sörökkel tudjuk a falatokat leöblíteni. A zenekarokat nem igen ismerjük, de egyáltalán nem rosszak – fogalmazott a szombathelyi Gaál Péter, aki a kedvesével látogatott ki a Fő térre.

Vasárnap sem volt túlságosan biztató az időjárás, ugyanis a Nap csak nagyon ritkán bukkant fel az égen. Ettől függetlenül azért ezen a napon is jó páran szerettek volna egy jót „fesztiválozni”. Sokan érkeztek a környékbeli településekről, de még körmendi kosárszurkolókkal is össze lehetett futni. Sajnos az eső ezen a napon is többször eleredt, így alaposan lekorlátozta a közönség számát. Ám a korábban leírtak vasárnapra is érvényesek voltak: aki bátor volt, az jól érezte magát.