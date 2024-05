Shaeffler Aréna Savaria, felügyelőbizottság, városi támogatás, csarnoképítés - minden terítékre került a csütörtöki késő délutáni szurkolói ankéton, amelyet a Savaria Blue White Lions szimpatizánsai, és az SZKKA szülői közössége szervezett. Az esemény némi közjátékkal kezdődött, hiszen dr. Nemény András polgármester és kabinetfőnöke, Kovács Előd értetlenül álltak azelőtt, hogy egy elvileg sajtónyilvános eseményre az egyik újságírót nem engedték be. Ezt Pődör Zoltánon kérte számon Szombathely első embere, mivel állítólag a SZKKA ügyvezető-elnöke adta parancsba, hogy az illetőt ne engedjék be az ankétra.

A közjáték után mindenki elfoglalta a helyét, majd az összejövetel kezdő akkordjaként tájékoztatták a résztvevőket, hogy az SZKKA elnöksége tegnapi ülése során egyhangú döntéssel megszavazta: újabb öt évre Pődör Zoltán marad a klub ügyvezetője, aki köszönetet mondott a bizalomért. Ugyanazt megígérte, amit öt évvel ezelőtt is, azaz hogy szombathelyi nevelésű játékosokból álló NB I.-es csapatot kíván működtetni, amely stabilan áll az élvonalban és nem a kiesés ellen küzd. Hangsúlyozta továbbá azt is, hogy az elmúlt években kialakult egy olyan közös munka és kommunikáció a szülőkkel és a szurkolókkal együtt, ami előrevitte a klubot. - Az elmúlt időszak sikere, mindenkinek sikere, aki csak egy jó mondattal is segítette a munkámat - szögezte le a klubvezető.

Fotó: Unger Tamás

A rövid bevezető után rögtön napirendre került az első fajsúlyos kérdés, amelyet Nemény Andráshoz intéztek a szurkolók: miért nem támogatja a város a klubot?

- Nem vádaskodni jöttem, hanem azért, hogy találjunk megoldásokat közösen, viszont fontos, hogy ha a sebeket gyógyítani akarjuk, akkor vágjunk ki minden fekélyt - kezdte mondandóját a polgármester, aki aláhúzta, mindezt kulturáltan igyekszik megtenni, hiszen a közös cél, hogy a jövőben is együtt haladjon tovább a klub és a város. - Azt tudni kell, hogy eddig 287 millió forint volt eddig az SZKKA-támogatás, amit csak az én polgármesterségem alatt kapott a klub a várostól és ebben nincs bent az az 55 millió forint, ami még most is ott szerepel a költségvetésben, nem költjük el másra, azt a klub kapja meg. Ehhez még akkor nem számoltuk hozzá az ingyenes Aréna-használatot. Jó pár alkalommal a klub majdnem elvérzett, nem volt hol játszania. Amikor a Haladás Sportkomplexum városiból állami tulajdonba került, egyetlen egy kérésem volt az ügyvezető felé, hogy az SZKKA legyen lehetősége ott játszani. A kézilabdacsarnok megépülése számunkra is fontos volt, de manapság egy ilyen kaliberű várostól nem várható el, hogy jelen gazdasági körülmények között építsen egy kézilabdacsarnokot. Viszont az ehhez szükséges helyszínt, telket azonnal biztosítottuk. Az már kevésbé volt szimpatikus, hogy másoktól kellett megtudnunk, nem pedig tőle, hogy fideszes színekben indul a választásokon. Innentől kezdve mi nem az SZKKA ellen mentünk, hanem a kettőnk közti bizalmi viszony megroppant, ami szerintem kívülről teljes mértékben érthető. Az átvilágítás célja nem a kitolás volt, hiszen Pődör Zoltán is mondta, hogy ez lehetséges, de aztán nyilatkozatokkal mindinkább kihátrált ebből, mivel csak a közpénzek felhasználásáról kívánt számot adni, a többiről nem. Egy tisztességes eljárást akartunk csak, amelynek végén azonnal megkapta volna a klub a pénzt. Ezen még azzal is enyhíteni akartunk, hogy ha a felügyelőbizottságba tagot delegálhatunk, már maga a delegáció ténye után megkapja a pénzt a klub. Ha már közel 300 milliót odaadunk a város pénzéből, nincs jogunk megnézni, hogy az törvényesen van-e felhasználva? - tette fel a kérdést a polgármester.

Szóba került az NB I.-es licenckérelem és az Aréna. Május 6-án kapott levelet a városvezetés a klubtól, hogy ingyenesen szeretné használni a Shaeffler Aréna Savariát, mert a korábbi helyszín nem alkalmas élvonalbeli mérkőzések lejátszására.

- Arról szó sem volt, hogy ez már a hiánypótlási eljárás, hogy már április végén le kellett adni a licenckérelmet, amiben nem tudjuk, mi volt eredeti helyszínként megjelölve - folytatta Nemény András. - Azt egy képviselőjelöltnek tudnia kell, hogy közgyűlési jóváhagyás nélkül ingyenesen nem adhat oda csak úgy bárkinek 100 millió forint értékű teremhasználatot egy polgármester. Bűncselekményt követnék el, ha bármi ilyesmit aláírnék.

Pődör Zoltán elmondta, a licenckérelemben a Haladás Sportkomplexumot jelölték meg elsődlegesen, viszont azt a szövetség elutasította. Ezt követően kereste meg a polgármestert a klubvezető, hogy a csapatnak szüksége lenne az Arénára.

- Most is megköszönöm polgármester úrnak, hogy 2019-től 2023-ig ingyenesen, teljesen díjmentesen tudtunk a létesítményben lenni - fogalmazott Pődör Zoltán, aki hozzátette, június 5. a hiánypótlás leadásának határideje, és félő, hogy a jövő csütörtöki küzgyűléssel már kifutnak az időből, mivel tapasztalataik szerint a határozatot kiadása időbe telik. Nemény András erre úgy reagált, hogy a hozzá intézett levélben nem volt megjelölve határidő, meddig kell válaszolnia, majd kijött a klubközlemény, miszerint Sárváron játszik majd az együttes, mert a szombathelyi polgármester nem engedi be az SZKKA-t az Arénába.

- Ősszel már jeleztünk felétek pár gazdasági anomáliát mind a Kft., mind az egyesület működésében, ezeket teljesen jó szándékkal jeleztük - ezt már Kovács Előd, a polgármester kabinetfőnöke idézte fel, aki emlékeztetett a licenckérelemmel kapcsolatban többek között a fennálló tőkeproblémákra is. - Azt mondtad, azért nem akarod a korábbi évek átvizsgálását, mert a kritikus időszakok kritikus megoldásokat igényelnek - mondta Kovács Előd.

Nekem azért kellene aggódnom a szombathelyi karrierem miatt, mert önöknek személyes problémájuk van az édesapámmal és ezért lenne a szombathelyi gyerekeknek ellehetetlenítve a kézilabdajövője, mert önöknek személyes problémájuk van a klubvezetővel?

- tette fel a kérdést elcsukló hangon Pődör Rebeka, az SZKKA csapatkapitánya.

Édesapám saját pénzét rakja be ebbe a klubba, amit egyébként ránk költhetne, a jövőnkre. Éppen ezért ezek a vádaskadodások nagyon mélyen érintenek. Én Szombathelyen szeretnék játszani, Szombathely hírnevét öregbíteni

- jelentette ki a kézilabdázó.

Nemény András polgármester leszögezte, eszük ágában sincs elvenni a kézilabdázó fiatalok jövőjét, de azt látni és érteni kell, hogy a jelen is azért van, mert ebbe beleálltak.

- 2020-ban, a Covid idején nem maradt fenn volna ez a klub, ha a város nem áll mellé és nem segít, mivel bevételi forrásait elveszítette. Ha el akartuk volna lehetetleníteni, akkor eleve a csarnoképítést sem támogatjuk, de nem tettük, sőt, extra energiákat tettünk bele. Tehát az, hogy tudunk beszélni a jövőről, kicsit nekünk is köszönhető - jegyezte meg a polgármester.

Az ankét végefelé több szurkoló is a mielőbbi konszenzusos párbeszédet sürgette a klub és a város között. A polgármester ígéretet tett arra, hogy a közgyűlés napján, amennyiben a testület jóváhagyja az előterjesztést, aláírja a dokumentumot, amelyben az SZKKA-nak felajánlják a Schaeffler Aréna Savaria bérleti díj fizetése nélküli használatát.