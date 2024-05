Reggel ugyan eleredt az eső Oszkón, ám hamar el is állt, így semmi sem akadályozhatta meg azt, hogy a Hegypásztor Kör szervezésében a XVII. Orbán-napi Hegyi Mulatság is ugyanúgy sikertörténet legyen, mint ahogyan az előző tizenhat volt. Ezúttal is volt minden, ami szem-szájnak ingere. Ez pedig nem csak a remek ételekre, itókákra volt igaz, hanem minden másra is.