Levente Chernelházadamonyán él, Bükre jár iskolába, most elsős, már a farsangon is katona volt. A honvédségi programra a szüleivel és a nagymamájával érkezett. A nagypapa, aki egyébként harckocsizó volt, sajnos nem tudott eljönni az alkalomra. A kisfiú egészen a bejáratig nem tudta, hova jön, nagyon megilletődött, amikor felsorakoztak a fogadására a katonák. Kézen fogták, málhamellényt, sisakot adtak rá, a kezébe fegyvert kapott. Mindezt hamarosan le is tette, mert túl nehéznek bizonyult. Mert bizony bújni kellett az álcaháló alatt, gránátot keresni, átmászni az akadályon, futni a ládáért, azt kúszva vinni – jobb volt a súlyos felszerelés nélkül.