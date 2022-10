Sümeghy Mihályné - akit legtöbben Vincze Panniként ismernek - a szombathelyi közgazdasági szakközépiskolában harmincöt évig tanított statisztikát és számvitelt, tizenkilenc évig igazgatóhelyettes is volt. Az intézményből 2007-ben ment nyugdíjba. Mindig is foglalkoztatta szülőfaluja, Döbörhegy története, mert sokat köszönhet a településnek, de igazán csak a nyugdíjba vonulás után tudott a tettek mezejére lépni. A Vasi-Hegyhát szívében Döbörhegy című könyve kilenc évnyi elhivatott munkát követelt tőle. Másfél évig járt levéltárba, mellette múzeumokat, könyvtárakat látogatott, és Döbörhegyen is minden házba bekopogtatott, hogy adatokat, iratokat, fotókat gyűjtsön könyvéhez. Nyitrára is elutazott, ott talált rá egy Döbörhegyet érintő középkori oklevélre.

- Négyen vagyunk testvérek, a szüleim nagyon jó emberek voltak, szerették a társaságot, a közösségi életet. Gyakran voltak nálunk vendégek, akiket én gyerekként a fásládára kuporodva hallgattam. Onnan indult minden - mondta a szerző, akinek a kutatómunka mellett a kert a mindene, ezt is Döbörhegyről hozta magával.

Sümeghy Mihályné tizennégy éves korában került el a hegyháti faluból, de a mai napig visszajár. Büszke arra, hogy családi pincéjük fotója, ükapja, dédapja és nagyapja aláírása, sőt szülei fényképe is megtalálható könyvében, hiszen Döbörhegy minden családtagjának a szívügye volt, és ma is az.

-Mostanában hullik rám mindenféle szép és jó, a napokban kaptam meg az aranydiplomámat, és megjelent ez a könyv is, ami régi álmom, vágyam volt. Ősz van, én is most aratom le a termést - mondja zárásként a szerző, akinek kötetét már nagyon várják a döbörhegyiek. Már nem kell sokat várni, október 8-án, szombaton 15 órától a helyi kultúrházban mutatják be a könyvet.