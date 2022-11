„Lassan negyven éve, hogy elkezdtem írni a szövegeket, majd Póka Egon nekilátott a megzenésítésnek. Kőbányai konyhájukban, akusztikus gitáron mutatta meg és ott, helyben raktuk össze a dalokat. 1984-ben jelent meg a dupla album, majd karácsony táján lement a Budapest Sportcsarnokban a bemutató, amit Szikora János adoptált színpadra. Ezt 2002-ben és 2007-ben Vidnyánszky Attila sikeres rendezései követték. Több filmkészítési terv is elvetélt az eltelt évtizedek alatt, de ezeknél fontosabb, hogy koncerten játsszuk el a művet, hiszen ez volt a célunk.

Így hát most magam látok neki egy turnénak, ahol mostani társaimmal a saját változatomat adjuk elő. Mindig úgy gondoltam, hogy a Vadászat nem színházba, hanem sokkal inkább koncertre való, amibe persze bele lehet építeni színházi elemeket. Ezért a számokat keretjáték köti majd össze, amit egy vásári bohóc vezet elő. A régi album dalai mellett újabb, ideillő számok is elhangzanak majd, hiszen a téma máig nem évült el és sajnos úgy tűnik, soha nem is fog. Szeretettel várok mindenkit mindenhol: Hobo.”